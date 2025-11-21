नाबालिग लड़की को घरवालों ने पीट-पीटकर मार डाला, जलती चिता से शव उठा लाई पुलिस

Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़horror killing in garhwa jharkhand father borther killed minor girl tried to burn body
Fri, 21 Nov 2025 06:43 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां एक 17 साल की किशोरी की परिजनों ने पीटकर हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को जलती चिता से उतारकर कब्जे में लिया। पुलिस ने इस मामले में किशोरी के पिता और भाई को भी हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार किशोरी को एक युवक के साथ देखकर परिजन आग बबूला हो गए। बाद में परिजनों ने किशोरी की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस किशोरी के पिता और भाई को हिरासत में लेकर दोनों से हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि श्मशान में शव को जलाने का प्रयास रहे ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में होगा केस

घटना के संबंध में गढ़वा थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामला है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को मामला दर्ज किया जाएगा।

हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए किशोरी के पिता और भाई ने पहले तो शव को एक कमरे में बंद कर दिया। फिर गांव के कुछ लोगों की मदद से पास स्थित श्मशान घाट ले गए। चिता पर रखकर शव में आग भी लगा दी। इसी बीच सूचना पाकर वहां पुलिस पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने से पहले परिजन और अन्य ग्रामीण मौके से फरार हो गए थे। फिर पुलिस ने जलती चिता से किशोरी के शव को उतार कर सुरक्षित कर अपने साथ थाने लेकर चली गई।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News Crime News
