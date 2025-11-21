नाबालिग लड़की को घरवालों ने पीट-पीटकर मार डाला, जलती चिता से शव उठा लाई पुलिस

संक्षेप: झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां एक 17 साल की किशोरी की परिजनों ने पीटकर हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस जलती चिता से शव उठा लाई।

झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार को हॉरर किलिंग का मामला सामने आया। यहां एक 17 साल की किशोरी की परिजनों ने पीटकर हत्या कर दी और शव को जलाने का प्रयास किया। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को जलती चिता से उतारकर कब्जे में लिया। पुलिस ने इस मामले में किशोरी के पिता और भाई को भी हिरासत में लिया है।

जानकारी के अनुसार किशोरी को एक युवक के साथ देखकर परिजन आग बबूला हो गए। बाद में परिजनों ने किशोरी की जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस किशोरी के पिता और भाई को हिरासत में लेकर दोनों से हत्या और सबूत नष्ट करने के मामले में पूछताछ की गई। पुलिस का कहना है कि श्मशान में शव को जलाने का प्रयास रहे ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया जाएगा।

हत्या और साक्ष्य नष्ट करने की धाराओं में होगा केस घटना के संबंध में गढ़वा थाना प्रभारी सुनील तिवारी ने बताया कि यह अत्यंत संवेदनशील और जघन्य मामला है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना में हत्या, साक्ष्य नष्ट करने और षड्यंत्र रचने की धाराओं में मामला दर्ज करने की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। समाचार लिखे जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ था। पुलिस के अनुसार शुक्रवार को मामला दर्ज किया जाएगा।