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झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, शादी की गाड़ी और ट्रक में टक्कर, 7 की मौत

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान
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झारखंड के रामगढ़ में गुरुवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे में शादी की ताशा पार्टी की गाड़ी और ट्रक के बीच टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। 

झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, शादी की गाड़ी और ट्रक में टक्कर, 7 की मौत

झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार को देर रात एक भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि जिले के रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलौंग में रात करीब 11:00 बजे शादी की ताशा पार्टी की गाड़ी और 10 चक्का ट्रक के बीच भीषण टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई। रजरप्पा थाना क्षेत्र के बारलौंग बुधबाजार में लगातार तीसरे दिन भीषण सड़क हादसा हुआ।

शादी पार्टी से लौटते वक्त पिकअप की ट्रक से टक्कर

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की रात करीब 11 बजे एक शादी पार्टी से लौटते वक्त बारलौंग बुधबाजार में गलत दिशा से आ रहे एक ट्रक ने ताशा पार्टी के पिकअप वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक शख्स ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया।

तीन दिन से लगातार हो रहे हादसे

मरने वाले सभी हजारीबाग जिला के गिद्दी थाना क्षेत्र स्थित हुआग के मशहूर रूपाली ताशा पार्टी के सदस्य थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। लोगों का कहना था कि तीन दिन से इसी जगह पर दुर्घटना हो रही जिसमें अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस ने हादसों की रोकथाम के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

पिकअप के उड़े परखच्चे

बताया जाता है कि दोनों वाहनों के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप के परखच्चे उड़ गए और आवाज दूर तक सुनाई दी। लोग आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे। लोगों ने पिकअप में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया। हादसे के बाद एनएच 23 पर लंबा जाम लग गया। मौके पर पुलिस टीमें भी पहुंची और जाम खुलवाने के साथ ही राहत और बचाव का काम किया।

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एक दिन पहले भी हुआ था हादसा

बताया जाता है कि एक दिन पहले बुधवार को रामगढ़ बोकारो मार्ग के बारलोंग में ही एक अन्य भीषण हादसे में दो लोगों की मौत हो गई थी जबकि कुछ अन्य घायल हो गए थे। यह दुर्घटना सम्राट होटल के समीप बुधवार शाम 7:30 बजे हुई थी। ओम ट्रेवेल्स नामक बस काफी तेज गति से रामगढ़ से बोकारो की ओर जा रही थी। इसी दौरान बारलोंग स्थित एक होटल के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक ऑटो के साथ उसकी जोरदार टक्कर हो गई। ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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