Hindi Newsझारखंड न्यूज़Horrific road accident in Jharkhand Garhwa four people travelling in Scorpio died car rammed into house
गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो में सवार चार लोगों की मौत; घर में जा घुसी कार

गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो में सवार चार लोगों की मौत; घर में जा घुसी कार

संक्षेप:

एक्सीडेंट रविवार देर रात बेलचंपा इलाके में हुआ। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वे श्रीवंशीधर कस्बे के बिलासपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे।

Jan 12, 2026 02:05 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
झारखंड के गढ़वा में भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। एक्सीडेंट रविवार देर रात बेलचंपा इलाके में हुआ।

गढ़वा पुलिस स्टेशन के प्रभारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया, ‘कार से चारों शवों को गैस कटर की मदद से निकाला गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।’

चारों मृतक पलामू जिले के पांडू और विश्रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वे श्रीवंशीधर कस्बे के बिलासपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। मृतकों की पहचान नरेंद्र कुमार पासवान (30), जितेंद्र कुमार पासवान (28), बादल पासवान (18) और विक्की पासवान (18) के रूप में हुई है।

साइकिल सवार की मौत

गढ़वा के छत्तरपुर गांव के पास शनिवार को एक तेज रफ्तार पिक-अप वैन की टक्कर से एक साइकिल सवार की मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि मृतक साइकिल सवार की पहचान गढ़वा पुलिस थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव के दिलीप कुमार (30) के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि दिलीप साइकिल पर सवार होकर छतरपुर गांव की ओर किसी काम से गया हुआ था। वहां से वापस लौटते समय पिक-अप ने टक्कर मार दी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था।

