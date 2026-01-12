गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो में सवार चार लोगों की मौत; घर में जा घुसी कार

संक्षेप: एक्सीडेंट रविवार देर रात बेलचंपा इलाके में हुआ। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वे श्रीवंशीधर कस्बे के बिलासपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे।

झारखंड के गढ़वा में भीषण सड़क हादसे में स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार चार लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक कार की ट्रक से भिड़ंत हो गई थी। एक्सीडेंट रविवार देर रात बेलचंपा इलाके में हुआ।

गढ़वा पुलिस स्टेशन के प्रभारी सुनील कुमार तिवारी ने बताया, ‘कार से चारों शवों को गैस कटर की मदद से निकाला गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक घर में जा घुसी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।’

चारों मृतक पलामू जिले के पांडू और विश्रामपुर थाना क्षेत्र के निवासी थे। पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला है कि वे श्रीवंशीधर कस्बे के बिलासपुर गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे। मृतकों की पहचान नरेंद्र कुमार पासवान (30), जितेंद्र कुमार पासवान (28), बादल पासवान (18) और विक्की पासवान (18) के रूप में हुई है।