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झारखंड के लातेहार में भीषण हादसा, ट्रेलर ने टेंपो और बाइक को रौंदा, 6 की मौत

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के लातेहार जिले में शनिवार शाम को एक भीषण सड़क हादसे में एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार और टेंपो को रौंद दिया। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है।

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झारखंड के लातेहार में शनिवार शाम को एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई।

झारखंड के लातेहार जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसा चंदवा थाना क्षेत्र स्थित लुकुईया घाटी में शनिवार शाम को करीब पांच बजे तब हुआ जब एक बेकाबू ट्रेलर ने बाइक सवार और टेंपो को रौंद दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिलहाल हादसे में मारे गए सभी लोगों की पहचान करने की कोशिशें की जा रही हैं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है।

बाइक सवारों और टेंपो को रौंदा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, चंदवा–लोहरदगा मार्ग पर डेढ़ टंगवा घाटी में शनिवार की शाम को हुए भीषण सड़क हादसे में एक बेकाबू कंटेनर ने कई बाइक सवारों को रौदते हुए टेंपो को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस भीषण दुर्घटना में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। टेम्पो में सवार 4 और बाइक सवार तीन में से 2 लोगों की मौत हो चुकी है।

बस-ट्रक की टक्कर में 3 की मौत, 15 जख्मी

हाल ही में कोडरमा के सतगावां में ऐसा ही भीषण हादसा देखा गया था। सतगावां में गया-देवघर मुख्य मार्ग पर पोखरडीहा मोड़ के समीप शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे कांवरियों से भरी बस और ट्रक की भीषण टक्कर में एक मासूम बच्चे समेत तीन श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। टक्कर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर सतगावां थाना प्रभारी बबलू कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

10 सदर अस्पताल कोडरमा रेफर

मृतकों में 10 वर्षीय शिवम कुमार और उसके रिश्ते के दादा और दादी शामिल हैं। 15 यात्री घायल हुए हैं। इनमें 10 को सदर अस्पताल कोडरमा रेफर किया गया है। नेपाल के रौतहट जिले से 45 कांवरियों का दल वैद्यनाथ धाम दर्शन के बाद राजगीर जा रहा था।

ट्रक के पिछले हिस्से में मारी टक्कर

बस लगातार रातभर चल रही थी। इसी दौरान शुक्रवार की सुबह करीब चार बजे पोखरडीहा मोड़ के पास चालक को झपकी आ गई। अनियंत्रित बस सड़क किनारे खड़े ट्रक के पिछले हिस्से में जोरदार टक्कर मारते हुए घुस गई।

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सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सतगावां पहुंचाया गया। वहां इलाज के दौरान 10 वर्षीय शिवम कुमार की मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल दो अन्य श्रद्धालुओं को सदर अस्पताल कोडरमा ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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