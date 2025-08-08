जंगल में रील बना रहे लड़के-लड़कियों पर मधुमक्खियों का हमला, 4 की हालत गंभीर

झारखंड के कोडरमा में रील बना रहे कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड से खतरनाक हमले की वजह से चार की हालत गंभीर हो गई है।

झारखंड के कोडरमा में रील बना रहे कुछ लड़के लड़कियों की जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। मधुमक्खियों के झुंड के खतरनाक हमले की वजह से चार की हालत गंभीर हो गई है। सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

घटना कोडरमा जिले के चंदवारा की है। शुक्रवार सुबह चंदवारा प्रखंड के ग्राम चौराही के रहनेवाले कुछ लड़के-लड़कियां जंगल में रील की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान एक पेड़ की डाली तोड़ने के बाद मधुमक्खियों ने हमला कर दिया।

टीम में शामिल सभी छह लोग इधर-उधर भागने लगे। दो लोग खुद को बचाने में कामयाब रहे लेकिन चार लड़के-लड़कियों को मधुमक्खियों ने घेरकर डंक मारना शुरू कर दिया।