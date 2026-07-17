शादी के प्रस्ताव और हाथ पकड़ने से लज्जा भंग नहीं होती, पॉक्सो कोर्ट की सजा रद्द
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादी का प्रस्ताव देना और कुछ समय के लिए किसी लड़की के साथ बिना किसी अश्लील या गलत मंशा के एक–दो दिन जाना भी उसे अगवा करने का अपराध नहीं माना जा सकता।
झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल शादी का प्रस्ताव देना और कुछ समय के लिए किसी लड़की के साथ बिना किसी अश्लील या गलत मंशा के एक–दो दिन जाना भी उसे अगवा करने का अपराध नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि आईपीसी की धारा 354 लगाए जाने के लिए यह साबित करना आवश्यक है कि आरोपी की मंशा महिला की गरिमा भंग करने की थी।
जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने रामगढ़–गोला थाना क्षेत्र से जुड़े नंदकिशोर बेदिया उर्फ गुड्डू की अपील स्वीकार करते हुए विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा 22 अगस्त 2023 को सुनाए गए दोषसिद्धि के फैसले और 28 अगस्त 2023 के सजा आदेश को रद्द कर दिया।
क्या था मामला
मामले के अनुसार, 21 जून 2017 को 10 साल की बच्ची स्कूल से घर नहीं लौटी थी। आरोपी पहले से ही आरोपी नंदकिशोर का हाथ पकड़कर उसे जबरन ले जाने की कोशिश कर चुका था। अगले दिन बच्ची की मां तथा गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और उसे छुड़ा लिया। इसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 और पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला दर्ज किया।सुनवाई के दौरान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को धारा 354 के तहत दोषी ठहराया था, जबकि पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के आरोप से बरी कर दिया था। आरोपी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
अश्लील हरकत या गलत नीयत का स्पष्ट प्रमाण नहीं
हाईकोर्ट ने पीड़िता के बयान और रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पाया कि आरोपी ने विवाह का प्रस्ताव रखा था और उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन उसके खिलाफ किसी अश्लील हरकत या गलत नीयत का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला। अदालत ने कहा कि केवल इन तथ्यों के आधार पर धारा 354 का अपराध सिद्ध नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का दिया हवाला
सुनवाई के दौरान इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का भी हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया है कि धारा 354 के लिए आरोपी की आपराधिक मंशा का स्पष्ट प्रमाण होना जरूरी है। अदालत ने दोषसिद्धि और सजा देने को निरस्त करते हुए आपराधिक अपील मंजूर कर ली। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि आरोपी अपनी सजा पूरी कर पहले ही जेल से रिहा हो चुका है।
'मानसिक बीमारी बता मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकता पति'
हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल मानसिक बीमारी (मेंटल इलनेस) का हवाला देकर पति अपनी पत्नी को भरण-पोषण देने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानसिक बीमारी होने का मतलब यह नहीं है कि विवाह समाप्त हो गया या पत्नी अपने फैसले लेने में पूरी तरह अक्षम है।
जस्टिस आनंद चौधरी की कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया, जिसमें पति को अलग रह रही पत्नी को हर माह 3,000 रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने पति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि निचली कोर्ट के आदेश में कोई कानूनी त्रुटि नहीं है।
मामले के अनुसार, दिसंबर 2021 में फैमिली कोर्ट ने पति को हर माह तीन हजार रुपये अंतरिम भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। आरोपी पति ने जुलाई 2024 से राशि देना बंद कर दिया। बाद में उसने फैमिली कोर्ट में आवेदन देकर मानसिक बीमारी का हवाला देते हुए बकाया राशि चुकाने से छूट मांगी। अगस्त 2025 में फैमिली कोर्ट ने उसका आवेदन खारिज कर दिया था।
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