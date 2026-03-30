हॉकी इंडिया अवॉर्ड्स: झारखंड की गोल्डन हैट्रिक, 10 लाख इनाम; सिमडेगा को मिला सम्मान
हॉकी इंडिया के शताब्दी वर्ष में वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार को दिल्ली में किया गया। इसमें झारखंड टीम को 2025 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के तीनों वर्गों (सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम) में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 लाख रुपए इनाम मिला।
हॉकी इंडिया के शताब्दी वर्ष में वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन शुक्रवार को दिल्ली में किया गया। इसमें झारखंड टीम को 2025 में राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के तीनों वर्गों (सब जूनियर, जूनियर और सीनियर टीम) में स्वर्ण पदक जीतने पर 10 लाख रुपए इनाम मिला।
हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी को हॉकी के विकास में अमूल्य योगदान के लिए हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार से नवाजा गया। उन्हें पांच लाख रुपए के साथ प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। झारखंड की खिलाड़ी निक्की प्रधान को भी 200 अंतरराष्ट्रीय मैच पूरे करने पर दो लाख रुपए इनाम दिया गया।
यह पुरस्कार केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ दिलीप तिर्की, महासचिव भोलानाथ सिंह ने झारखंड की हॉकी को और बेहतर करने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं मनोज ने कहा कि यह सम्मान सिमडेगा के खेल, खिलाड़ियों और खेल समर्थकों को समर्पित है। इस राशि का उपयोग हॉकी के ही विकास में खर्च की जाएगी।
हॉकी इंडिया के महासचिव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट कराने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जल्द ही पंजाब में पुरुषों की एशियन हॉकी चैंपियनशिप कराएंगे। यह पंजाब में पहली अंतरराष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता होगी।
उन्होंने कहा कि यह आश्चर्य है कि जिस राज्य ने सबसे अधिक खिलाड़ी देश को दिए वहीं आजतक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता नहीं हुई। अध्यक्ष पद्मश्री डॉ दिलीप तिर्की ने सभी विजेताओं को बधाई दी और कहा कि हॉकी सही पटरी पर है और हम इसे और भी बेहतर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें