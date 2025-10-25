झारखंड में अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 7 बच्चे साल के बच्चे को चढ़ा दिया HIV वाला खून

संक्षेप: झारखंड के चाईबासा में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में एक गंभीर लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान जोखिम में पड़ गई है। मंझारी के थैलेसीमिया पीड़ित 7 साल के बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का आरोप है।

झारखंड के चाईबासा में अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां के सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में एक गंभीर लापरवाही के चलते एक बच्चे की जान जोखिम में पड़ गई है। मंझारी के थैलेसीमिया पीड़ित सात साल के बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ाने का आरोप है। बच्चे के पिता ने जांच रिपोर्ट के साथ उपायुक्त से शिकायत कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

पिता के अनुसार उनका बच्चा थैलेसीमिया रोग से ग्रसित है। उसे हर माह सदर अस्पताल ब्लड बैंक से खून चढ़ाना पड़ता है। पिछले साल नवंबर में ब्लड बैंक के कर्मचारी मनोज कुमार के दुर्व्यवहार करने पर प्राथमिकी दर्ज करायी थी। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है। आरोप लगाया कि मनोज ने बदले की भावना से ऐसा किया है। पिता के अनुसार शुक्रवार को उपायुक्त से शिकायत पूर्व पति-पत्नी ने जांच कराई थी, जिसमें दोनों एचआईवी निगेटिव मिले। 18 अक्तूबर को सदर अस्पताल में जांच में उनका बच्चा पॉजिटिव मिला था।