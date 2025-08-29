'हिसाब लूंगी', पूर्व विधायक संजीव सिंह के बरी होने पर पत्नी के तेवर तल्ख; क्या कहा

पूर्व विधायक संजीव सिंह के बरी होने के बाद उनकी पत्नी व विधायक रागिनी सिंह का भी तेवर तल्ख है। रागिनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर पहले भी भरोसा था, अभी भी है और आगे भी जारी रहेगा।

झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह के बरी होने के बाद उनकी पत्नी व विधायक रागिनी सिंह का भी तेवर तल्ख है। रागिनी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि कोर्ट पर पहले भी भरोसा था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। भावुक होकर कहा कि जिन लोगों ने मेरा साढ़े आठ साल बर्बाद किया है, वैसे अधिकारियों और लोगों से कानूनी तरीके से बदला लूंगी। किसी को जहां जाना है जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। संजीव सिंह निर्दोष हैं। यह शुरू से ही हमलोग कह रहे हैं, लेकिन झूठ की बुनियाद पर उन्हें फंसाया गया था।

अपनी पीड़ा को साझा करते हुए रागिनी ने कहा कि जब मैं घर से निकली तो जिन बच्चों को गोद में खेलाना चाहिए, उन्हें हॉस्टल भेजना पड़ा। जिस बच्ची को पिता की गोद में रहना चाहिए, उसे आठ साल बाद पिता की गोद नसीब हुई। मेरा समय कौन लौटाएगा। पूरे परिवार का साढ़े आठ साल का समय बर्बाद किया गया। एक-एक पल का हिसाब सब को चुकाना पड़ेगा। हम चुप रह गए तो ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। कई निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा कर इसी तरह से जीवन बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। रागिनी ने कहा कि पूर्व विधायक ने सरेंडर किया था, कोई भगोड़ा नहीं थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने क्या किया। कुछ भी सबूत पुलिस प्रशासन के पास नहीं था। झूठ की बुनियाद पर केस रचा गया। सत्ता में रहते हुए लोगों ने सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई। अब फैसले पर सवाल उठाते हैं।