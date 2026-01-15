Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Hindus cannot even build a temple on their own land in Jharkhand, Nishikant Dubey
हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते...; देवघर में हुई झड़प पर निशिकांत दुबे

हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते...; देवघर में हुई झड़प पर निशिकांत दुबे

संक्षेप:

झारखंड के देवघर जिले में हुई झड़प में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की झामुमो सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा- हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते।

Jan 15, 2026 08:37 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, देवघर
share Share
Follow Us on

झारखंड के देवघर जिले में बृहस्पतिवार को एक पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार से जुड़े मुद्दे को लेकर दो समुदायों के बीच हुई झड़प में कम से कम सात लोग घायल हो गए। इस मामले में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने राज्य की झामुमो सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा- हिंदू झारखंड में अपनी जमीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

2 समुदायों में हुई पत्थरबाजी, 7 घायल

पुलिस के मुताबिक, यह घटना मधुपुर पुलिस थाना क्षेत्र के लालगढ़ मोहल्ले में उस समय हुई, जब एक युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों के एक समूह ने पिटाई कर दी। इसके चलते दोनों समुदायों के बीच झड़प हुई और दोनों ओर से पथराव हुए, जिसमें सात लोग घायल हो गए।

ये भी पढ़ें:सबसे पवित्र रिश्ता किया तार-तार; नाबालिग बेटी का रेप करने वाले पिता को उम्रकैद
ये भी पढ़ें:आप डिजिटल अरेस्ट हैं…; कहकर बुजुर्ग से 2 करोड़ लूटे, मैकेनिक-DJ समेत 5 गिरफ्तार

झगड़े पर क्या बोली पुलिस?

मधुपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सत्येंद्र प्रसाद ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। पुलिस की टीमें इलाके में तैनात हैं।’’ उन्होंने बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रसाद ने बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार को लेकर बुधवार रात को तनाव उत्पन्न हो गया था।

निशिकांत दुबे ने क्या कहा?

इसी बीच, गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हिंदू झारखंड में अपने ज़मीन पर मंदिर भी नहीं बना सकते । आज मेरे लोकसभा के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लालगढ की घटना । मंत्री हफ़ीज़ अंसारी के भूमिका की जाँच होनी चाहिये । मुस्लिम समुदाय के लोगों ने महिलाओं और बच्चों को भी निशाना बनाया । यही कॉंग्रेस, झामुमो, राजद का असली चरित्र है।’’

भाषा के इनपुट भी शामिल हैं।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Nishikant Dubey
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।