high court strict on traffic jam in ranchi dirrected to clear it 'हर हाल में करें', जाम से रांची हलाकान, हाई कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान; क्या कहा
Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़

'हर हाल में करें', जाम से रांची हलाकान, हाई कोर्ट ने लिया स्वत:संज्ञान; क्या कहा

रांची के पुरुलिया रोड को जाम मुक्त करने और इस रोड पर ऑटो रिक्शा की पार्किंग न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 6 Sep 2025 06:43 AM
रांची के पुरुलिया रोड को जाम मुक्त करने और इस रोड पर ऑटो रिक्शा की पार्किंग न हो, यह सुनिश्चित करने का निर्देश हाईकोर्ट ने दिया है। स्वत:संज्ञान लिए मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने यह निर्देश दिया है।

कोर्ट ने सिविल सर्जन को सदर अस्पताल परिसर के अंदर वाहनों की उचित पार्किंग की व्यवस्था करने का निर्देश देते हुए अस्पताल परिसर के अंदर की पार्किंग के लिए उन्हें जिम्मेवार भी ठहराया है। सदर अस्पताल के गेट के पास जाम से एक गर्भवती महिला के अस्पताल ले जाने में हुई परेशानी के मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया था। कोर्ट ने ट्रैफिक एसपी और सिविल सर्जन को एंबुलेंस और गंभीर रोगियों को ले जाने वाले वाहनों के सुगम प्रवेश सुनिश्चित करने के तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया है। आठ अगस्त को प्रसव पीड़ा में उस महिला को शहर के बाहरी इलाके बजरा से एंबुलेंस में लाया गया था। सर्जना चौक से सदर अस्पताल के मुख्य द्वार तक मेन रोड पर जाम के चलते एंबुलेंस को काफी देर तक जाम में खड़ा रहना पड़ा था। अस्पताल के अंदर भी वाहन अव्यवस्थित तरीके से खड़े थे, जिससे एंबुलेंस इमरजेंसी तक नहीं पहुंच सकी थी।

एंबुलेंस चालक ने गेट पर वाहन रोककर व्हीलचेयर लाने के लिए दौड़ लगाई। इस दौरान मरीज ने सहिया और अपने पति के साथ धीरे-धीरे चलकर आपातकालीन विभाग में प्रवेश किया। बाद में उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस और सदर अस्पताल को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अपने-अपने हलफनामों में पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने एक-दूसरे को दोषी ठहराने का प्रयास किया और अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। अदालत ने माना कि राज्य, भारत के संविधान के गारंटीकृत अपने निवासियों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदार है। जीवन के अधिकार में चिकित्सा सहायता और सुविधा का अधिकार भी शामिल है, जिसे राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।