CO की जमीन मापी पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सीमांकन भी नहीं कर पाएंगे; कहां होगी सुनवाई
झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवादों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमा तय करते हुए निजी जमीन की अंचल स्तर के अधिकारी की माप और किसी प्रकार के सीमांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन विवादों में प्रशासनिक हस्तक्षेप की सीमा तय करते हुए निजी जमीन की अंचल स्तर के अधिकारी की मापी और किसी प्रकार के सीमांकन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि निजी भूमि विवाद के मामलों में अंचल (सर्किल) स्तर के अधिकारी किसी भी प्रकार का सीमांकन (डिमार्केशन) नहीं करेंगे। ऐसे मामलों का निपटारा केवल सक्षम सिविल कोर्ट के माध्यम से ही किया जाएगा। आइए जानते हैं इस मामले पर कोर्ट ने क्या कहा है।
6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई
जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार से निजी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमीन की मापी और सीमांकन एक न्यायिक प्रकिया है, जो मूलतः सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि झारखंड राज्य गठन के बाद यदि कैबिनेट के किसी निर्णय के आधार पर अंचल अधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है, तो वह न्यायिक अधिकारों का वैध हस्तांतरण नहीं माना जा सकता।
कहां होगा दो पक्षों का निपटारा
कोर्ट के अधिकारों को किसी प्रशासनिक आदेश के माध्यम से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी भूमि को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होता है, तो समाधान सिविल न्यायालय में वाद दायर कर ही किया जाना चाहिए। प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित नहीं है। न्यायालय ने यह भी कहा कि विवादित जमीन के सीमांकन के लिए कोर्ट द्वारा सर्वे नॉइंग प्लीडर कमिश्नर की नियुक्ति की जानी चाहिए।
प्रशासनिक कार्रवाई पर दी गई चुनौती पर हुई सुनवाई
रुक्मिणी देवी ने अपनी निजी जमीन के सीमांकन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें जमीन की मापी में प्रशासनिक स्तर से हो रही कार्रवाई को नियमों के विरुद्ध बताते हुए सवाल उठाए हैं। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि अंचल के अधिकारी और कर्मचारी निजी जमीनों का सीमांकन कर रहे हैं, जबकि उन्हें इस संबंध में कोई स्पष्ट वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। इस पर अदालत ने गंभीर रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शपथ पत्र दाखिल कर यह बताएं कि वे किस कानून के तहत और किस अधिकार से निजी भूमि का सीमांकन कर रहे हैं।
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