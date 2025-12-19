झारखंड में बंद होगी खुले में मांस व चिकन की बिक्री, याचिकाकर्ता बोला- इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा

संक्षेप: याचिकाकर्ता ने कहा कि कई छात्र अपनी स्कूल बसों से अपने-अपने स्टॉप पर उतरते हैं और कसाई की दुकानों पर मांस को लटका हुआ देखते हैं, जिससे बच्चों के मासूम मन पर बुरा असर पड़ता है। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 27 फरवरी को होगी।

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए प्रदेश में खुले में मांस व चिकन की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे श्यामनानंद पांडे नाम के शख्स ने दायर किया था।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बकरियों और मुर्गियों को खुले में काटा जाता है, और दुकानों में उनके मांस के लोथड़े लटकाकर बेचे जाते हैं, जो कि सभी को दिखते हैं। ऐसे में बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है व अन्य लोगों को भी दिक्कत होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि लोगों द्वारा खाए जा रहे मांस की क्वालिटी और स्वच्छता की जांच करने के लिए कोई सिस्टम भी नहीं है। जिसके बाद बेंच ने खुले में मांस की बिक्री पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार और रांची नगर निगम को इस संबंध में तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को केंद्र द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। तब सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा फूड सेफ्टी मॉडल रेगुलेशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाए।