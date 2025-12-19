Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़High Court directs Jharkhand government to stop open sale of meat and chicken
झारखंड में बंद होगी खुले में मांस व चिकन की बिक्री, याचिकाकर्ता बोला- इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा

झारखंड में बंद होगी खुले में मांस व चिकन की बिक्री, याचिकाकर्ता बोला- इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा

संक्षेप:

याचिकाकर्ता ने कहा कि कई छात्र अपनी स्कूल बसों से अपने-अपने स्टॉप पर उतरते हैं और कसाई की दुकानों पर मांस को लटका हुआ देखते हैं, जिससे बच्चों के मासूम मन पर बुरा असर पड़ता है। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 27 फरवरी को होगी।

Dec 19, 2025 10:44 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, रांची, झारखंड
share Share
Follow Us on

झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य सरकार को सख्त निर्देश देते हुए प्रदेश में खुले में मांस व चिकन की बिक्री को रोकने का निर्देश दिया, साथ ही केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की डिवीजन बेंच ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसे श्यामनानंद पांडे नाम के शख्स ने दायर किया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि बकरियों और मुर्गियों को खुले में काटा जाता है, और दुकानों में उनके मांस के लोथड़े लटकाकर बेचे जाते हैं, जो कि सभी को दिखते हैं। ऐसे में बच्चों के मन पर बुरा असर पड़ता है व अन्य लोगों को भी दिक्कत होती है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने दावा करते हुए कहा कि लोगों द्वारा खाए जा रहे मांस की क्वालिटी और स्वच्छता की जांच करने के लिए कोई सिस्टम भी नहीं है। जिसके बाद बेंच ने खुले में मांस की बिक्री पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार और रांची नगर निगम को इस संबंध में तुरंत कदम उठाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को केंद्र द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश भी दिया। तब सरकारी वकील ने बेंच को बताया कि राज्य प्रशासन द्वारा फूड सेफ्टी मॉडल रेगुलेशन का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि जब तक राज्य सरकार द्वारा नियम तैयार नहीं हो जाते, तब तक केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए फूड सेफ्टी नियमों को पूरे राज्य में सख्ती से लागू किया जाए।

बहस के दौरान, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया गया कि मांस को खुले में काटा और बेचा जा रहा है, जिससे कि छात्रों और राहगीरों पर बेहद बुरा असर पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा कि कई छात्र अपनी स्कूल बसों से अपने-अपने स्टॉप पर उतरते हैं और कसाई की दुकानों पर मांस को लटका हुआ देखते हैं, जिससे बच्चों के मासूम मन पर बुरा असर पड़ता है। हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल 27 फरवरी को होगी।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain
सौरभ जैन पत्रकारिता में लगभग 15 वर्ष से जुड़े हुए हैं। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जुलाई 2009 में ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है। सौरभ को राजनीति, बॉलीवुड और खेल की खबरों में विशेष रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।