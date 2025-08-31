hemant sorens arrest was unconstitutional said opposition vice president candidate b sudarshan reddy संविधान के खिलाफ थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, विपक्ष के उपाष्ट्रपति प्रत्याशी ने क्यों कही यह बात, Jharkhand Hindi News - Hindustan
संविधान के खिलाफ थी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, विपक्ष के उपाष्ट्रपति प्रत्याशी ने क्यों कही यह बात

उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन और उनकी व्यक्तिगत गरिमा पर सीधा आघात था। इस प्रक्रिया में शामिल सभी संवैधानिक प्राधिकार इसके लिए जिम्मेदार हैं।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSun, 31 Aug 2025 06:44 AM
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पिछले वर्ष हुई गिरफ्तारी संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन और उनकी व्यक्तिगत गरिमा पर सीधा आघात था। इस प्रक्रिया में शामिल सभी संवैधानिक प्राधिकार इसके लिए जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हेमंत सोरेन पर लगे सारे आरोपों को असत्य और काल्पनिक करार दिया। लेकिन, इन आरोपों के चलते हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का जो नुकसान हुआ, उसकी जवाबदेही किसकी होगी। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। ये बातें उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने शनिवार को कही। सीएम आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेड्डी ने झामुमो और कांग्रेस के सांसदों से मुलाकात कर चुनाव में समर्थन मांगा।

रेड्डी ने कहा कि जब संवैधानिक मानदंड तोड़े जाएंगे तब मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद में निहित जनता का विश्वास और आस्था का क्या होगा? संविधान बहुमत पर सरकार बनाने का अधिकार देता है, पर बहुसंख्यकवादी सरकार नहीं। कोई भी सरकार यह दावा नहीं कर सकती है कि केवल बहुमत के आधार पर वह मनमाने ढंग से कानून बना सकती है। हालांकि, उन्होंने इस सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि क्या उनके प्रतिद्वंद्वी और एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी सीएम सोरेन की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा कि वे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। वह देश में मौजूदा हालात के मद्देनजर विपक्ष के शीर्ष नेताओं के आग्रह पर संविधान की रक्षा के लिए अपनी अंतरआत्मा की आवाज से उपराष्ट्रपति के चुनाव में उतरे हैं।

बता दें कि 30 जनवरी 2024 को सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल थे, तब हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, इसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। रेड्डी ने एसआईआर पर भी सवाल उठाए।

लोकतांत्रिक, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि : हेमंत

हेमंत सोरेन ने कहा कि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा सर्वोपरि है। उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी तैयारी में हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से बी. सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में मौजूद हैं। उनसे उपराष्ट्रपति के चुनाव को और प्रभावी बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। रेड्डी सांसदों से व्यक्तिगत और दलों के माध्यम से संपर्क कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वे यहां पहुंचे। रेड्डी को जीत दिलाने के लिए रणनीति तय की जा रही है। सीएम ने उपराष्ट्रपति पद के लिए रेड्डी को अपना समर्थन देते हुए शुभकामनाएं दी। इससे पहले मुख्यमंत्री ने झारखंड की धरती पर रेड्डी का हार्दिक स्वागत करते हुए जोहार किया।