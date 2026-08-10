झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद CM सोरेन ने पुलिस का किया धन्यवाद, युवाओं से खास अपील
Hemant Soren on Jharkhand Student Protest: झारखंड में विधानसभा घेराव के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों-जवानों का धन्यवाद किया। जानिए उन्होंने छात्रों को लेकर क्या कहा।
Hemant Soren on Jharkhand Student Protest: आज दस अगस्त को झारखंड में छात्रों द्वारा विधानसभा घेराव किया गया। इस दौरान पुलिस बल द्वारा लाठी चार्ज की गई। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। आखिरकार आंदोलनकारी विधानसभा के करीब पहुंचे और वहां गेट पर बैठकर धरना देने लगे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज करके उन्हें वहां से भगा दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ताजा ट्वीट में राज्य के प्रशासन और पुलिस को धन्यवाद किया है।
सीएम सोरेन ने जवानों को किया थैंक्यू
सीएम सोरेन ने एक्स पर लिखा- "आज के छात्र आंदोलन के दौरान संयम, संवेदनशीलता और पूरी जिम्मेदारी के साथ स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारियों एवं जवानों का मैं धन्यवाद करता हूं।" इसके बाद सरकार की जिम्मेदारी और जनता के अधिकारी की बात करते हुए लिखा- “मेरे प्यारे युवा साथियों, आपने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ उठाई। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का आपका अधिकार है और आपकी आवाज़ का सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है।”
सीएम सोरेन ने युवाओं से की खास अपील
सीएम सोरेन ने दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बात करते हुए लिखा- "पिछले कुछ दिनों में आपने देखा है कि दोषी चाहे कोई भी हो, सरकार ने किसी को भी बख्शा नहीं है। हमारा स्पष्ट उद्देश्य है कि व्यवस्था में ऐसी कमियां दूर हों, जिससे भविष्य में किसी भी छात्र को परेशानी न उठानी पड़े।" इसके बाद एक बार फिर सीएम सोरेन ने छात्रों से बातचीत की अपील की। उन्होंने लिखा- “आप झारखंड का भविष्य हैं। आपकी आवाज़ को नजरअंदाज करना नहीं, उसे सुनना और आपकी समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी बात दोहराऊंगा कि आइए, संवाद और विश्वास के साथ मिलकर इस मुद्दे का समाधान करें।”
लाठीचार्ज, पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले
झारखंड विधानसभा के पास सोमवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए। भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने पानी की बौछारें कीं, आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। झड़प तब हुई, जब प्रदर्शनकारियों ने झारखंड विधानसभा के पास लगे कई अवरोधक तोड़ दिए।
पुलिस एक्शन में महिलाएं भी घायल, विधानसभा गेट से भगाए गए आंदोलनकारी
प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस कार्रवाई में महिलाओं सहित उनके कई साथी घायल हुए हैं, वहीं रांची के नगर पुलिस अधीक्षक (सिटी एसपी) पारस राणा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारी अवरोधक तोड़कर विधानसभा के गेट नंबर-एक तक पहुंच गए और वहां धरने पर बैठ गए। पुलिस द्वारा दोबारा लाठीचार्ज किए जाने के बावजूद उन्होंने मांगें पूरी होने तक हटने से इनकार कर दिया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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