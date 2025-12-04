दिल्ली में थे हेमंत सोरेन, राज्यपाल भी पहुंच गए अमित शाह के घर; कैसे शुरू हुई झारखंड में बदलाव की अटकलें

संक्षेप: झारखंड में महागठबंधन में सबकुछ ठीक ना होने और जेएमएम-बीजेपी के साथ आने की अटकलें यूं ही नहीं शुरू हुईं। इन सबके पीछे कई घटनाएं और उनके बीच के संबंध हैं, जिससे इन अटकलों को ताकत मिल रही है।

झारखंड में महागठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस-जेएमम के रिश्तों में खटास की शुरुआत बिहार विधानसभा चुनाव के सीट बंटवारे से ही हो गई थी। बिहार चुनाव में एक भी सीट ना मिलने की टीस, पत्नी के साथ सीएम हेमंत सोरेन का अचानक दिल्ली जाना और उसी दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की अमित शाह से मुलाकात ने कई सवाल खड़े किए। इस दौरान सियासी गलियारों में इन घटनाओं को जोड़कर देखा जाने लगा। क्योंकि संयोग होना समझ में आता है, लेकिन दोहरा संयोग अटकलों को और मजबूत कर देता है।

क्यों जुड़ती गई कड़ियां दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जब बात सीट बंटवारे की आई, तो कांग्रेस और राजद ने जेएमएम को चुनाव लड़ने के लिए एक भी सीट नहीं दी। इस बात की टीस पूरे जेएमएम खेमे के साथ ही शीर्ष नेतृत्व में भी देखने को मिली। बिहार चुनाव नतीजों के बाद अटकलें लगाई जाने लगीं कि अब जेएमएम कांग्रेस का साथ अपना गठबंधन तोड़ लेगी। इस बात को तब और हवा मिल गई, जब बीते दिनों झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन एक निर्धारित कार्यक्रम को छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए। इस दौरान झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार की अमित शाह के साथ आई तस्वीरों ने इन अटकलों को और पुख्ता कर दिया। इस तरह से चर्चा की शुरुआती लौ ने विकराल अटकल का रूप धारण किया और सियासी गलियारों में अफरातफरी मची रही।