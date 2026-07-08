'झारखंड की पहचान अब माइंस नहीं, माइंड्स से होगी', विजन 2025 में बोले हेमंत सोरेन
Jharkhand vision 2050: दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान अब 'माइंस' नहीं, 'माइंड्स', रिसर्च और इनोवेशन से होगी। कार्यक्रम में AI, IT, डिजिटल गवर्नेंस और नई नीतियों पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए।
Jharkhand vision 2050: झारखंड सरकार ने राज्य के विजन-2050 को लेकर नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 'नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन' की शुरुआत की। कार्यक्रम के पहले दिन सूचना प्रौद्योगिकी (IT), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डिजिटल गवर्नेंस और भविष्य की तकनीकों पर व्यापक मंथन हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की पहचान अब केवल खनिज संपदा (माइंस) तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि राज्य को 'माइंड्स', रिसर्च और इनोवेशन के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड देश को केवल प्राकृतिक संसाधन ही नहीं, बल्कि बौद्धिक पूंजी भी देता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि समावेशी, व्यापक और सतत विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को समान महत्व देना समय की आवश्यकता है।
कार्यक्रम में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम सहित कई अग्रणी तकनीकी कंपनियों, उद्योग जगत, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विशेषज्ञों ने झारखंड में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने, आईटी निवेश बढ़ाने और भविष्य की तकनीकों के अनुरूप राज्य को तैयार करने के लिए अपने सुझाव दिए।
इस दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जियाडा रेगुलेशंस और पीपीपी पॉलिसी के कॉन्सेप्ट पेपर भी हितधारकों के सामने प्रस्तुत किए गए। इन पर उद्योग जगत और विशेषज्ञों से सुझाव आमंत्रित किए गए ताकि नीतियों को अधिक प्रभावी और निवेशक-अनुकूल बनाया जा सके।
कार्यक्रम में बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) संवाद भी आयोजित हुआ, जिसमें आईटी, एआई और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हितधारकों के सुझावों के आधार पर सरकार ऐसी नीतियां तैयार करेगी, जो निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ रोजगार सृजन और राज्य के समग्र विकास को गति दें।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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