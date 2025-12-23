हेमंत सोरेन सरकार की नई पहल, फ्री में JEE और NEET की कोचिंग, CM ने किया उद्घाटन

संक्षेप: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में 'दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोचिंग संस्थान' का उद्घाटन किया, जहां 300 एसटी छात्र-छात्राओं को मुफ्त जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी और जल्द ही यूपीएससी के लिए भी केंद्र खुलेंगे।

राज्य की हेमंत सोरेन सरकार विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग दिलाएगी। सरकार की इस नई पहल का आगाज सोमवार को रांची के हिंदपीढ़ी में दिशोम गुरु शिबू सोरेन इंजीनियरिंग (जेईई) और मेडिकल (नीट) कोचिंग संस्थान के रूप में हुआ। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। इस संस्थान में 300 अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को कोचिंग दी जाएगी।

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने घोषणा की कि इस कोचिंग संस्थान की तर्ज पर प्रदेश में जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और मैनेजमेंट की तैयारी के लिए भी जल्द कोचिंग संस्थान खोले जाएंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड की नई पीढ़ी को सपने साकार करने को अब राज्य से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य के बच्चे अब उच्चस्तरीय कोचिंग सुविधा रांची में प्राप्त करेंगे।

यह संस्थान केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक बनेगा।

उन्होंने विद्यार्थियों से अपनी भाषा-संस्कृति और परंपरा को साझा करने का आग्रह किया, जिससे झारखंड की विविधता और एकता को और बल मिले। हेमंत ने विश्वास जताया कि ये सभी प्रयास आने वाले समय में झारखंड को शिक्षा के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करेगा। राज्य सरकार का संकल्प स्पष्ट है- हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर युवा तक अवसर की पहुंच हो।