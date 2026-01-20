Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Hemant Soren is unable to manage Jharkhand and has gone abroad to woo capitalists, Babulal Marandi
हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने; बाबूलाल मरांडी

हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने; बाबूलाल मरांडी

संक्षेप:

मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे हैं और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने... इसके साथ ही मरांडी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती दिख रही है।

Jan 20, 2026 08:54 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान रांची
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के दावोस दौरे को लेकर तंज कसा है। मरांडी ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे हैं और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने... इसके साथ ही मरांडी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती दिख रही है।

बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में लिखा- हजारीबाग के बड़कागांव प्रखंड में गोंदुलपारा खनन परियोजना के लिए आज प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जनसुनवाई के दौरान पुलिस के सामने नकाबपोश गुंडों द्वारा महिलाओं पर लाठियां बरसाईं। धारदार हथियार से हमला किया जा रहा है, लेकिन हमारा पुलिस प्रशासन पटाखे छोड़ने और वसूली करने में व्यस्त है।

इसके साथ ही हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा- हेमंत सोरेन झारखंड नहीं संभाल पा रहे हैं और विदेश गए हैं पूंजीपतियों को रिझाने... इसके साथ ही मरांडी ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें महिलाओं के साथ मारपीट होती दिख रही है। जनता के पैसों से विदेश की सैर कर भले लीजिए, लेकिन झारखंड में व्याप्त जंगलराज अब सतह पर आ चुका है।

बाबूलाल मरांडी द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कई लोग महिलाओं के ऊपर लाठी-डंडे बरसाते हुए दिखाई देते हैं। चारो तरफ अराजकता का माहौल दिखाई देता है। हर कोई इधर-उधर भाग रहा होता है।

आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन एवं झारखंड विधानसभा की महिला एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष सह विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन झारखंड के वरीय पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ झारखंड में विदेशी निवेश की संभावनाओं की तलाश में दावोस/स्विट्जरलैंड की यात्रा पर हैं।

सोरेन ने 20 जनवरी को दावोस/स्विट्जरलैंड में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में भारत के पहले आदिवासी नेता के रूप में भाग लिया। झारखंड में उनके नेतृत्व और परिवर्तनकारी कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें ह्वाइट बैज से सम्मानित किया गया।

