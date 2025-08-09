नंगे पांव गांव की पगडंडियों पर झारखंड के CM हेमंत सोरेन, देखने पहुंचे धानरोपनी; VIDEO

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गांव में ही मौजूद हैं। यहां वो पिता के अंतिम संस्कार के बाद से ही रह रहे हैं। इस दौरान उनका एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है। वो नंगे पांव खेतों की पगडंडियों पर चलते दिखाई दे रहे हैं।

पिता शिबू सोरेन के देहांत के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री अपने पैतृक गांव नेमरा में ही मौजूद हैं। इस दौरान गांव में घूम-घूमकर लोगों का हाल चाल जान रहे हैं और गांव के लोगों के काम और उनकी खेती किसानी को भी देख रहे हैं। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में वो नंगे पांव गां की पगडंडियों पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके साथ कोई बड़ा सुरक्षा दल नहीं मौजूद है। सीएम सोरेन एकदम आम आदमी जैसे खेतों में टहलते हुए दिख रहे हैं।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद शोक की इस घड़ी में भी राज्यहित से जुड़े विषयों पर संवेदनशील हैं। सरकारी कामकाज में कोई बाधा न आए, इसको लेकर वे सजग हैं। जरूरी फाइलें निपटाने के साथ ही वरीय पदाधिकारियों से सरकार की गतिविधियों की निरंतर जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि जनता से जुड़े किसी भी कार्य में कोताही नहीं होनी चाहिए।

अधिकारियों को कार्यों में निरंतरता बनाए रखने का निर्देश देते हुए उन्होंने जनसमस्याओं का निराकरण तत्काल करने को कहा है। दिशोम गुरु के निधन का शुक्रवार को 5वां दिन था। वे पैतृक गांव नेमरा में रहकर परंपरा और प्रशासन दोनों दायित्व निभा रहे हैं। एक ओर जहां पारंपरिक विधि-विधान को पूरा कर रहे हैं, वहीं शासन-प्रशासन की जिम्मेवारी भी बखूबी निभा रहे हैं, ताकि राज्य के विकास की गति में अवरोध न आए।

परिवार के साथ खड़ी रही जनता, मिली हिम्मत : हेमंत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पिता दिशोम गुरु के निधन के बाद दुख और मुसीबत की घड़ी में जिस तरह राज्य की जनता उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी रही, उसी से यह हिम्मत मिली कि वह इन कठिन परिस्थितियों में भी इस राज्य के प्रति अपने दायित्वों को निभा सकें। उन्होंने कहा बाबा हमेशा कहा करते थे- सार्वजनिक जीवन में हमेशा आम जनता के लिए खड़ा रहना। वे संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने कभी झुकना नहीं सीखा। इस राज्य के लिए हमेशा लड़ते रहे। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तिगत हितों को तरजीह नहीं दी। संसद से सड़क तक इस राज्य के लिए संघर्ष करते रहे।