झारखंड: रामगढ़ जिले में इन लोगों को सरकार ने दी आर्थिक मदद, विभागों को निर्देश

झारखंड: रामगढ़ जिले में इन लोगों को सरकार ने दी आर्थिक मदद, विभागों को निर्देश
झारखंड सरकार ने रामगढ़ जिले में आपदा प्रभावित परिवारों और किसानों को त्वरित राहत के तहत आर्थिक मदद सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने रामगढ़ जिले में आपदा प्रभावित परिवारों को फौरी राहत के तहत आर्थिक मदद प्रदान की है। रामगढ़ जिला प्रशासन ने शनिवार का कुल 52 लाख 65 हजार 500 रुपये की सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से जारी की।
यह रकम वज्रपात, पानी में डूबने और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और पशुधन की क्षति झेलने वाले किसानों को आर्थिक मुआवजे के रूप में दी गई। प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता और उपायुक्त ऋतुराज ने संयुक्त रूप से सहायता राशि जारी की।
प्रशासन की ओर से बताया गया कि आपदा प्रभावित परिवारों को शीघ्र आर्थिक संबल उपलब्ध कराने और भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डीबीटी प्रणाली का उपयोग किया गया।
जिला प्रशासन के अनुसार, वज्रपात से जान गंवाने वाले 5 लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया गया। वहीं वज्रपात से 16 दुधारू एवं अन्य पशुओं की मौत होने पर उनके मालिकों को आजीविका की क्षति के लिए मुआवजा प्रदान किया गया।
इसके साथ ही पानी में डूबने से असमय मौत के शिकार 5 लोगों के परिजनों और सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले 3 लोगों के परिवारों को भी आपदा राहत कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई।
इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन हर आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है और पीड़ितों को समय पर राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आपदा से जुड़े मामलों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि किसी भी पीड़ित परिवार को सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन हर आपदा की घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है तथा राहत सहायता समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
वहीं उपायुक्त ऋतुराज ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आपदा से जुड़े मामलों का निष्पादन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करें, ताकि किसी भी पीड़ित परिवार को सहायता के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। प्रशासन पारदर्शी और त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हर पात्र लाभुक तक राहत पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
(हिन्दुस्तान संवाददाता के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।