दोहरी मुश्किल में हेमंत सोरेन सरकार, बवाल थामने को रद्द की परीक्षा तो शुरू हो गया नया विरोध
परीक्षा रद्द करने के फैसले की जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित होगी। साथ ही जेएसएससी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं, प्रकाशित परिणाम और नियुक्ति सहित इससे जुड़ी सभी गतिविधियों की जांच भी की जाएगी।
झारखंड सरकार ने सोमवार रात आंदोलनकारियों की मांग को मानते हुए JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। हालांकि इस फैसले ने अब सरकार के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। दरअसल सरकार ने एक तरफ परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे प्रदर्शनकारियों की मांग को तो पूरा कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ इन रद्द होने वाली परीक्षाओं से नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को नाराज कर दिया। अब वही कर्मचारी सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में इन सरकारी कर्मचारियों ने मंगलवार को भारी बारिश के बीच राज्य सचिवालय (प्रोजेक्ट भवन) के बाहर खड़े होकर विरोध-प्रदर्शन किया और वे लगातार वहीं डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि जिन लोगों ने गलत तरीकों से नौकरी पाई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, दूसरों के गलत काम की सजा उन्हें क्यों दी जा रही है।
सचिवालय में प्रोजेक्ट भवन के सामने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों में से एक चंदा कुमारी ने कहा, 'हमारी न्यायपालिका और लोकतंत्र इस आधार पर काम करती है कि भले ही 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन सरकार की इस घोषणा से हजारों निर्दोष लोगों को एक तरह से तत्काल सजा दे दी गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या सीधे परीक्षा रद्द कर देना ही व्यवस्था में सुधार करने का एकमात्र सही तरीका है? क्या इससे उन लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित हो जाएगा, जो वास्तव में दोषी हैं।'
'सरकार ने अबतक केवल एक पक्ष को ही सुना'
चंदा ने आगे कहा, 'पिछले 24 दिनों से सरकार ने केवल एक पक्ष को सुना है और दूसरे पक्ष को अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया गया है। तो इस तरह से केवल एक पक्ष की बात सुनकर फैसला दे देना, ये कहां तक न्यायोचित है? हमें तो अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया गया है, इसलिए हम अब मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं।'
'हमारे पास पैसों का भंडार थोड़ी, कि सभी जॉब खरीद लेंगे'
चंदा कुमारी ने आगे बताया, 'हमारी नियुक्ति कोर्ट प्रक्रिया और कोर्ट के आदेश पर हुई थी। आदेश में यह भी था कि भविष्य में जो फर्जीवाड़े में संलिप्त पाए जाएंगे उनकी नियुक्ति रद्द होगी और जो सही है, उनकी नियुक्ति बरकरार रहेगी। ऐसा नहीं है कि मैंने केवल इसी परीक्षा को निकाला है, अभी मैंने कुछ और परीक्षाओं को निकाला है। तो अगर हम लोग उस तरह के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास पैसों का भंडार थोड़ी है कि हम सारे जॉब खरीद लेंगे।'
'मैंने कुछ गलत किया है तो ही हटाएं'
उधर इन परीक्षाओं के रद्द होने पर दुख जताते हुए खूंटी में लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर नियुक्त आशीष मिंज ने कहा, 'सरकार के इस फैसले से हम बहुत आहत हुए हैं। इससे पहले मैंने 2019 से 2022 तक LIC में विकास अधिकारी के तौर पर और फिर 2022 से जनवरी 2026 तक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी काम किया था, और उसके बाद मैंने यहां जॉइन किया था। मैंने नौकरी करने के साथ इस नौकरी की तैयारी की थी, और एक सिलेक्शन प्रोसेस के जरिए यह पद हासिल किया था। अब, हमारे पास पीछे जाने के लिए कोई जगह नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अचानक, रातों-रात यह कहा दिया जाता है कि हमारी सेवाएं खत्म कर दी जाती हैं, यह हमारे लिए बहुत चिंताजनक बात है। अगर 100 में से 5 लोगों ने कोई गलती की है तो सजा सभी सौ लोगों को कैसे दी जा सकती है। मैंने कोई गलत काम किया है, तभी मुझे हटाएं।'
एक अन्य कर्मचारी बोला- मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं
उधर एक अन्य कर्मचारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) प्रिंस प्रियदर्शी ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा, 'JSSC-CGL भर्ती के तहत ASO, CI, BSO, BWO, LEO, प्लानिंग असिस्टेंट और JSA जैसे सात पद शामिल थे, और हमने कोर्ट के फैसले के बाद नौकरी जॉइन की थी। 141 पेज का फैसला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी मंजूरी की मुहर लगाई थी। मैं मुख्यमंत्री से पूछता चाहता हूं, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर की शर्तों में लिखा है कि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर मैं दोषी हूं, तो मैं यहीं प्रोजेक्ट भवन के सामने कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं?'
इससे पहले सोमवार रात को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की विशेष बैठक में राज्य सरकार ने JSSC-CGL समेत TDPL द्वारा आयोजित की गईं सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय लिया था। साथ ही साल 2014 से अब तक JPSC व JSSC के माध्यम से हुई नियुक्तियों और परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला भी लिया था। सरकार ने यह निर्णय राजधानी रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में अनियमितता के विरोध में पिछले 24 दिन से चल रहे आंदोलन के आगे झुकते हुए लिया।
इसके अलावा राज्य सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार के लिए भी उच्चस्तरीय समिति गठन करने की बात भी कही, और बताया कि इसके अध्यक्ष उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के प्रधान सचिव आईएएस अमिताभ कौशल होंगे। सीएम ने बताया कि जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म को लेकर एक उच्चस्तरीय समिति गठित होगी। साथ ही जेएसएससी द्वारा ली गई सभी परीक्षाओं, प्रकाशित परिणाम और नियुक्ति सहित इससे जुड़ी सभी गतिविधियों की जांच भी की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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