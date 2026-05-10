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अब हर साल विदेश में 50 छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी हेमंत सोरेन सरकार, खर्च होंगे 50 करोड़

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 202 में अब राज्य के कुल 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष विदेश में उच्च स्तरीय शिक्षा (1 वर्षीय मास्टर्स/एम.फिल डिग्री) प्राप्त करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

अब हर साल विदेश में 50 छात्रों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी हेमंत सोरेन सरकार, खर्च होंगे 50 करोड़

झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी ‘मरङ गोमके जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, 202 में अब राज्य के कुल 50 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को प्रत्येक वर्ष विदेश में उच्च स्तरीय शिक्षा (01 वर्षीय मास्टर्स/एम.फिल डिग्री) प्राप्त करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

पिछले दिनों मंत्रिपरिषद से स्वीकृत इस प्रस्ताव का राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने संकल्प जारी कर दिया है। इस संशोधित योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिस पर सालाना लगभग 50 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के अधिकतम 20, पिछड़ा वर्ग के अधिकतम 14, अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकतम 10, अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकतम 06 छात्र-छात्राओं को लाभ दिया जाएगा। योजना में महिला आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। कुल सीटों में से 30 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित की गई हैं।

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यूनाइटेड किंगडम के शीर्ष संस्थानों में मिलेगा दाखिला

यह योजना वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम (यूके) और नॉर्दर्न आयरलैंड के अग्रणी विश्वविद्यालयों (जैसे ऑक्सफोर्ड, कैंब्रिज, इम्पीरियल कॉलेज लंदन) के लिए संचालित होगी। इसके अतिरिक्त, छात्र क्यूएस ग्लोबल रैंकिंग के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में भी दाखिला ले सकते हैं। योजना के तहत कुल 39 विषयों (जैसे डेटा साइंस, एग्रीकल्चर, लॉ, पब्लिक पॉलिसी आदि) को शामिल किया गया है।

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पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना में संशोधन का संकल्प जारी

चयनित छात्रों को राज्य सरकार द्वारा शिक्षण शुल्क, अनुरक्षण (मेंटेनेंस) सहित अन्य भत्ते यथा आकस्मिकता भत्ता, वीजा शुल्क, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और भारत से आने-जाने का इकोनॉमी क्लास का हवाई सफर का खर्च भी सरकार उठाएगी। छात्रों का चयन आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा शॉर्टलिस्टिंग और विषय-आधारित साक्षात्कार के माध्यम से मेरिट लिस्ट बनाकर किया जाएगा। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। गलत जानकारी देने या बीच में पढ़ाई छोड़ने पर 12 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ पूरी राशि वसूली जाएगी।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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