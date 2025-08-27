हेमंत सोरेन सरकार का राहत वाला ऐलान, बारिश से हुए फसल और मकान के नुकसान का मिलेगा मुआवजा

झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है।

मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। धान में 10 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, लेकिन मोटे अनाज में ज्यादा नुकसान हुआ है।

आपदा निधि से फसल से लेकर मकान तक की क्षति की भरपाई की जाएगी। फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसानों के लिए मुआवजा प्रावधान किया जा रहा है। बिरसा फसल योजना के तहत निबंधन जारी है। उन्होंने कहा कि देश में सामान्य से एक प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। यानी 535 मिमि के बजाय 536 मिमी बारिश हुई है। जबकि झारखंड में इस वर्ष 760 मिमी बारिश हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य में 70 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। कुछ जिलों में ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सरायकेला में 240 प्रतिशत, लोहरदगा में 300, रांची में 196, चतरा में 177 और खूंटी में 153 प्रतिशत बारिश हुई है।

यूरिया कालाबाजारी में 21 लाइसेंस रद्द मंत्री ने सदन में कहा कि यूरिया को लेकर मिल रही शिकायत के बाद 500 के करीब रेड हुए हैं। आठ लाइसेंस सस्पेंड एवं 21 का लाइसेंस रद्द किया गया है। दो के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस वर्ष यूरिया की खपत ज्यादा है। केंद्र सरकार से मिलने वाले 1.60 लाख मीट्रिक टन के बजाय 1.13 हजार मीट्रिक टन यूरिया मिला है। इसको लेकर विभाग ने केंद्र सरकार से पत्राचार भी किया है।

24 घंटे में नुकसान का आकलन कर दें जिला मंत्री ने कहा कि जिलों से 24 घंटे के अंदर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए, मुआवजा भुगतान पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को लगभग ₹48.15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चार माह में ही जिलों को ₹52 करोड़ की राशि राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है। अधियाचनाओं पर 24 घंटे के भीतर राशि जारी की जा रही है।