हेमंत सोरेन सरकार का राहत वाला ऐलान, बारिश से हुए फसल और मकान के नुकसान का मिलेगा मुआवजा
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है।
मानसून सत्र में अतिवृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने सदन में कहा इससे सिर्फ फसल नहीं, मकान, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली की समस्या सामने आई है। विभाग ने जिलों से रिपोर्ट मंगाई है। धान में 10 प्रतिशत का नुकसान हुआ है, लेकिन मोटे अनाज में ज्यादा नुकसान हुआ है।
आपदा निधि से फसल से लेकर मकान तक की क्षति की भरपाई की जाएगी। फसल बीमा योजना चलाई जा रही है। किसानों के लिए मुआवजा प्रावधान किया जा रहा है। बिरसा फसल योजना के तहत निबंधन जारी है। उन्होंने कहा कि देश में सामान्य से एक प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। यानी 535 मिमि के बजाय 536 मिमी बारिश हुई है। जबकि झारखंड में इस वर्ष 760 मिमी बारिश हुई है जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन गुना है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष राज्य में 70 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। कुछ जिलों में ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है। सरायकेला में 240 प्रतिशत, लोहरदगा में 300, रांची में 196, चतरा में 177 और खूंटी में 153 प्रतिशत बारिश हुई है।
यूरिया कालाबाजारी में 21 लाइसेंस रद्द
मंत्री ने सदन में कहा कि यूरिया को लेकर मिल रही शिकायत के बाद 500 के करीब रेड हुए हैं। आठ लाइसेंस सस्पेंड एवं 21 का लाइसेंस रद्द किया गया है। दो के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस वर्ष यूरिया की खपत ज्यादा है। केंद्र सरकार से मिलने वाले 1.60 लाख मीट्रिक टन के बजाय 1.13 हजार मीट्रिक टन यूरिया मिला है। इसको लेकर विभाग ने केंद्र सरकार से पत्राचार भी किया है।
24 घंटे में नुकसान का आकलन कर दें जिला
मंत्री ने कहा कि जिलों से 24 घंटे के अंदर नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट भेजी जाए, मुआवजा भुगतान पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को लगभग ₹48.15 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। चार माह में ही जिलों को ₹52 करोड़ की राशि राहत और पुनर्वास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जा चुकी है। अधियाचनाओं पर 24 घंटे के भीतर राशि जारी की जा रही है।
प्राकृतिक घटनाओं में 486 की मौत : इरफान
अतिविृष्टि पर विशेष चर्चा के दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अतिवृष्टि व प्राकृतिक घटनाओं से अब तक 486 मौतें (नौ अतिवृष्टि, एक बाढ़, 188 वज्रपात, 192 डूबने से, 96 सर्पदंश से) हुई है। इसमें 10,900 कच्चे मकान आंशिक रूप से, 474 कच्चे मकान पूरी तरह, 212 पक्के मकान आंशिक और 18 पक्के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। जबकि, 23,886 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चर्चा के दौरान विधायक मथुरा महतो ने कहा कि वज्रपात से मौत के बाद अनुसूचित जनजाति के लोग पोस्टमॉर्टम कराना नहीं चाहते हैं। इसके कारण मुआवजा में नुकसान होता है। जवाब में मंत्री ने कहा कि मुस्लिम भी नहीं कराना चाहते हैं। वह इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र भेजेंगे, वहां से गाइडलाइ्रन आने पर इसे लागू कर दिया जाएगा।