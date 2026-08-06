बातचीत के लिए राजी हुई हेमंत सरकार, छात्रों ने रख दी एक और शर्त
झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातची के लिए राजी हो गई है। छात्र भी बातचीत के लिए राजी हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने एक और शर्त रख दी है।
14वीं जेपीएससी व जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितता के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ा संदेश दिया। सीएम ने कहा कि छात्र अपनी बात रखें, सरकार गंभीरता से सुनेगी। इसके बाद हाई पावर कमेटी गठित हुई और शाम में प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए वार्ता की पहल शुरू हो गई। देर शाम छात्रों ने भी वार्ता पर सहमति जताई। आंदोलनरत छात्रों की कोर कमेटी के सदस्य ने कहा कि वार्ता के लिए एक प्रतिनिधिमंडल का ऐलान गुरुवार को होगा। ऐसे में जल्द वार्ता की उम्मीद बढ़ी है। इससे पहले आंदोलन को लेकर दिनभर गहमागहमी बनी रही। अब छात्र भी बातचीत के लिए राजी हैं, लेकिन उन्होंने सरकार के सामने एक शर्त रख दी है।
मीडिया के सामने होगी बात
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बातचीत के लिए राजी होने के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने अपनी बात रखी है। छात्रों का कहना है कि सरकार से बातचीत बंद कमरों में नहीं होगी, बल्कि मीडिया और कैमरों के सामने होगी।
विधानसभा में स्पीकर की सर्वदलीय बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम ने कहा कि युवाओं की चिंताएं सरकार के लिए गंभीर विषय हैं। पेपर लीक सिर्फ झारखंड ही नहीं, राष्ट्रीय समस्या है। राज्य सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। हमारा उद्देश्य केवल जांच नहीं, ठोस समाधान देना है। छात्र अपनी मांग या सुझाव सरकार के समक्ष रखें। उनकी बातों को सुना जाएगा। जरूरत पड़ी तो गृह मंत्री से भी बात होगी।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर आंदोलन को लेकर सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है। इसमें मंत्री सुदिव्य कुमार, दीपिका पांडेय सिंह, चमरा लिंडा और संजय प्रसाद यादव को शामिल किया गया है। सीएम के साथ कमेटी की दो घंटे हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रशासनिक अधिकारियों को भेजकर छात्रों को वार्ता का निमंत्रण दिया जाए। इसके बाद रांची सदर एसडीओ कुमार रजत और एडीएम धनंजय कुमार धरनास्थल पहुंचे। पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री आवास पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया। शुरुआत में छात्रों ने कहा कि बात छात्रों के बीच ही होगी और प्रस्ताव पर विचार के लिए दो घंटे का समय मांगा। बाद में छात्रों ने सरकार के साथ वार्ता के लिए सहमति जताई।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर