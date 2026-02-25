Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल पर लगाई रोक

Feb 25, 2026 01:34 pm ISTलाइव हिन्दुस्तान रांची
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ईडी से इस मामले में जवाब तलब किया है। सोरेन ने बार-बार मिलने वाले ईडी के समन के खिलाफ भी याचिका दायर की थी।

हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस के ट्रायल पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली शामिल थे। इन तीनों जस्टिस की बेंच ने सोरेन की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसमें हेमंत सोरेन ने मामले को रद्द करने की मांग की थी।

ईडी से बार-बार मिलने वाले समन को चुनौती

अपील में सोरेन ने ईडी द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे समन को भी चुनौती दी है। हेमंत सोरेन ने हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

ये भी पढ़ें:झारखंड में दिखा पश्चिमी विक्षोभ का असर, आंधी-तूफान के साथ जमकर हुई बारिश
ये भी पढ़ें:झारखंड बजट में रांची के लिए बंपर ऐलान, सरकार ने की 14 बड़ी घोषणाएं; देखें लिस्ट

जनवरी में कोर्ट से झटका

15 जनवरी को हाईकोर्ट ने विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा ईडी की शिकायत पर लिए गए संज्ञान को रद्द करने से मना कर दिया था, जिससे हेमंत सोरेन को झटका लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पर रोक लगाते हुए सोरेन को राहत दी है।

ये भी पढ़ें:मईयां सम्मान योजना के लिए 14,066 करोड़, झारखंड बजट की बड़ी घोषणाएं

ईडी से जवाब तलब

ईडी ने सोरेन पर कथित जमीन घोटाले से जुड़े मामले में बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिकायत केस दायर किया था। फिलहाल, मामले की सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद आगे की कार्रवाई ईडी के जवाब और अगली सुनवाई पर निर्भर करेगी।

सुप्रीम कोर्ट से मिली यह अंतरिम राहत को हेमंत सोरेन के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। हालांकि, इस मामले में ईडी से जवाब मिलने के बाद ही आगे की दिशा तय होगी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।

क्या था पूरा मामला

यह मामला झारखंड में कथित भूमि घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत की थी। इस मामले में ईडी का आरोप था कि रांची क्षेत्र में सरकारी जमीन को फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से हासिल कर उससे जुड़े पैसों को वैध दिखाने की कोशिश की गई, जिसमें हेमंत सोरेन पर भी आरोप लगे। लंबी पूछताछ के बाद जनवरी 2024 में ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोरेन और उनकी पार्टी ने तब इन आरोपों को राजनीतिक साजिश करार दिया। बाद में अदालत से जमानत मिलने के पश्चात वे जेल से रिहा हुए और फिर से राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Supreme Court News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।