फादर्स डे पर CM हेमंत सोरेन का भावुक संदेश, पिता शिबू सोरेन को याद कर क्या कहा
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फादर्स डे पर बहुत ही भावुक संदेश शेयर किया। एक्स पर लिखे एक पोस्ट में उन्होंने अपने पिता शिबू सोरेन के योगदान, संघर्ष, त्याग और मार्गदर्शन को याद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए चंद लाइनें भी लिखीं।
फादर्स डे के अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी विधायक पत्नी कल्पना सोरेन ने भावुक संदेश शेयर किया। दोनों ने पिता के योगदान, संघर्ष, त्याग और मार्गदर्शन को याद किया। दोनों नेताओं ने पिता को परिवार और समाज की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए उनके प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। दोनों ने पिता के साथ तस्वीरें भी अपलोड की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने दिवंगत पिता एवं झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धापूर्वक नमन किया।
पिता केवल एक रिश्ता नहीं...
उन्होंने लिखा कि पिता केवल एक रिश्ता नहीं, बल्कि संघर्ष, साहस, संकल्प और संस्कार की वह पाठशाला हैं, जहां जीवन जीने का सबसे बड़ा ज्ञान मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरुजी शिबू सोरेन ने हमेशा यह सीख दी कि लोगों का विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है और राज्य तथा लोगों के अधिकारों के लिए हर परिस्थिति में डटकर खड़ा रहना ही सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि उनके पिता के अथक संघर्ष, त्याग, विचारों और आशीर्वाद से ही उन्हें जनसेवा का मार्ग मिला। उन्होंने अपने पिता को मार्गदर्शक, शिक्षक और प्रेरणास्रोत बताते हुए शत-शत नमन किया।
पिता परिवार की सबसे बड़ी ताकत
विधायक कल्पना सोरेन ने भी फादर्स डे के अवसर पर सभी पिता को शुभकामनाएं देते हुए भावुक संदेश साझा किया। उन्होंने कहा कि पिता केवल परिवार के मुखिया नहीं होते, वे वह विश्वास होते हैं, जो हर कठिन राह को आसान बना देता है। जीवन की हर चुनौती में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
सभी पिताओं को हार्दिक बधाई
कल्पना सोरेन ने कहा कि एक पिता अपने बच्चों और परिवार के लिए जीवनभर संघर्ष करता है तथा उनके सुख, सुरक्षा और बेहतर भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। उन्होंने कहा कि पिता का साया परिवार के लिए उस छांव की तरह होता है, जो हर मुश्किल घड़ी में हिम्मत देता है और चुनौतियों से लड़ने की ताकत प्रदान करता है। उन्होंने सभी पिताओं को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार देते हुए समाज एवं परिवार के निर्माण में उनकी भूमिका को अतुलनीय बताया। साथ ही लोगों से अपने पिता के प्रति सम्मान, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने की अपील की।
फादर्स डे पर सीएम का संदेश
“तपती धूप में बरगद-सी छाया हैं बाबा, संघर्ष की राह में अटूट हौसला हैं बाबा। हमारी सोच, हमारे संस्कार, हमारी पहचान हैं बाबा, एक पिता ही नहीं, पूरे समाज का स्वाभिमान हैं बाबा।”
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।