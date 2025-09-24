हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा, 66 लाख परिवारों को मिलेगी साड़ी, धोती और लुंगी
झारखंड की हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी धोती-साड़ी और लुंगी वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले भाग के लिए कुल 1.32 करोड़ की खरीदारी की जाएगी।
हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी धोती-साड़ी और लुंगी वितरण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के पहले भाग के लिए कुल 1.32 करोड़ की खरीदारी की जाएगी। कुल 66.10 लाख परिवारों के लिए चल रही इस योजना को लेकर खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा एजेंसी का चयन किया जाएगा। इसके लिए विभाग स्तर पर निविदा जारी की गई है। निविदा भरने की अंतिम तिथि छह अक्तूबर निर्धारित है।
चयनित एजेंसी को 1.32 करोड़ जिस धोती-साड़ी और लुंगी की आपूर्ति करनी होगी, उसकी संख्या और प्रकृति पूरी तरह से अलग-अलग तरह की होगी। निविदा में एजेंसी की कई अर्हताएं भी तय की गई हैं। शत-प्रतिशत राज्य योजना के अधीन धोती-साड़ी-लुंगी वितरण योजना के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
साल में दो बार 10 रुपए में साड़ी और एक धोती या लुंगी
योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को 10 रुपए में साल में दो बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती दी जाती है। जारी निविदा के मुताबिक वर्तमान में कुल 66.10 लाख परिवारों को योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित राशन कार्डधारकों परिवारों को मिलेगा। राशन कार्ड के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा जारी पहचान-पत्र, जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशस्ति-पत्र को दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 में रोक दिया गया था। वर्ष 2020 में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा दोबारा इसे धरातल पर उतारा गया। योजना का नाम ‘सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना’ किया गया था।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत परिवार
जिला परिवार
रांची 5,60,605
धनबाद 4,86,057
पू. सिंहभूम 4,74,687
गिरिडीह 4,58,464
पलामू 4,40,155
प. सिंहभूम 3,66,134
बोकारो 3,63,688
हजारीबाग 3,47,464
गढ़वा 2,86,125
दुमका 2,83,669
गोड्डा 2,65,049
देवगढ़ 2,58,441
सरायके 2,43,799
साहिबगंज 2,31,504
चतरा 2,15,570
पाकुड़ 1,99,467
गुमला 1,88,489
जामताड़ा 1,66,693
लातेहार 1,53,628
रामगढ़ 1,42,921
कोडरमा 1,25,737
खूंटी 1,17,642
लोहरदगा 1,05,864
सिमडेगा 1,28,279
कुल 66,10,131