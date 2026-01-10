CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य में खोले जाएंगे 20 नए मेडिकल कॉलेज

संक्षेप: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले पांच साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले पांच साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी। राज्य की आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड का भी स्वास्थ्य इको सिस्टम बेहतर हो सके। वे शुक्रवार को यहां नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

सीएम ने कहा कि यह हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। देश के कई जगहों से चिकित्सक हमारे यहां आ रहे हैं, यह सकारात्मक संदेश है।

सरायकेला में मेडिकल कॉलेज खुलना सराहनीय कदम मुख्यमंत्री कहा कि अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के आने- जाने का सिलसिला चलता रहेगा। उसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन,ज्यादा से ज्यादा बेहतर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और चिकित्सक आएं, इसके लिए सरकार हर स्तर पर पूरी क्षमता और ताकत से कर रही है। उन्होंने कहा कि सरायकेला- खरसावां जैसे छोटे जिले में मेडिकल कॉलेज का खुलना सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संस्थान खुलने से शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले बैच में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 5 वर्षों में यह मेडिकल कॉलेज पूरी शक्ल ले चुका होगा। ऐसे में आप जब यहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर निकलेंगे तो समाज को आपसे काफी उम्मीदें होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बेहतर चिकित्सक के रूप में समाज को अपनी सेवा देंगे।इस अवसर पर सांसद जोबा मांझी, विधायक मंगल कालिंदी, दशरथ गगराई, सविता महतो, सोमेश चंद्र सोरेन तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रबंध निदेशक विभा सिंह भी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर केएन सिंह ने किया।

नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कॉलेज के अध्यक्ष मदन मोहन सिंह ने सभी का स्वागत किया।