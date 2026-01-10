Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Hemant soren big announcement 20 medical colleges wil be open in 5 years in jharkhand
CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य में खोले जाएंगे 20 नए मेडिकल कॉलेज

CM हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, राज्य में खोले जाएंगे 20 नए मेडिकल कॉलेज

संक्षेप:

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले पांच साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी।

Jan 10, 2026 06:59 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में अगले पांच साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे कॉलेजों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो जाएगी। राज्य की आधारभूत संरचनाओं को भी मजबूत किया जाएगा, ताकि अन्य राज्यों की तरह झारखंड का भी स्वास्थ्य इको सिस्टम बेहतर हो सके। वे शुक्रवार को यहां नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सीएम ने कहा कि यह हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन चुनौतियों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 200 से अधिक नर्सिंग कॉलेज हैं, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। देश के कई जगहों से चिकित्सक हमारे यहां आ रहे हैं, यह सकारात्मक संदेश है।

सरायकेला में मेडिकल कॉलेज खुलना सराहनीय कदम

मुख्यमंत्री कहा कि अस्पतालों और मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के आने- जाने का सिलसिला चलता रहेगा। उसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन,ज्यादा से ज्यादा बेहतर मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और चिकित्सक आएं, इसके लिए सरकार हर स्तर पर पूरी क्षमता और ताकत से कर रही है। उन्होंने कहा कि सरायकेला- खरसावां जैसे छोटे जिले में मेडिकल कॉलेज का खुलना सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे संस्थान खुलने से शिक्षा का बेहतर वातावरण तैयार होगा।

मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम के पहले बैच में नामांकन लेने वाले विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 5 वर्षों में यह मेडिकल कॉलेज पूरी शक्ल ले चुका होगा। ऐसे में आप जब यहां से अपनी पढ़ाई पूरी कर निकलेंगे तो समाज को आपसे काफी उम्मीदें होंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि आप एक बेहतर चिकित्सक के रूप में समाज को अपनी सेवा देंगे।इस अवसर पर सांसद जोबा मांझी, विधायक मंगल कालिंदी, दशरथ गगराई, सविता महतो, सोमेश चंद्र सोरेन तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रबंध निदेशक विभा सिंह भी उपस्थित थे। धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर केएन सिंह ने किया।

नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कॉलेज के अध्यक्ष मदन मोहन सिंह ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर सांसद जोबा मांझी, विधायक मंगल कालिंदी, दशरथ गगराई, सविता महतो, सोमेश चंद्र सोरेन तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, प्रबंध निदेशक विभा सिंह भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉक्टर केएन सिंह ने किया।

में अबुआ मेडिकल स्टोर खोले जाएंगे। पहले चरण में 740 स्थान पर यह स्टोर खोले जा रहे हैं। इसका उद्येश्य है कि लोगों को गांव में ही दवा उपलब्ध हो जाएं और उसके लिए किसी को शहर न जाना पड़े और न ही किसी की जान जाए। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में सौ सीटें हैं, लेकिन अच्छा काम होगा तो यहां भी सीट बढ़ाएंगे। जो लोग नए मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं, उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मीडिया से अपील की कि सही खबर ही प्रकाशित करें।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।