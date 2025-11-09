Hindustan Hindi News
झारखंड में बनेगा नया कानून, अब घर-घर आएंगे अधिकारी; हेमंत सोरेन का ऐलान

संक्षेप:  सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड में नया कानून बनेगा। इसके तहत लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी ही हर पंचायत और हर गांव में लोगों के घरों तक पहुंच प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे।

Sun, 9 Nov 2025 07:00 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों को लेकर प्रतिबद्ध है। झारखंड में नया कानून बनेगा। इसके तहत लोगों को अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे, बल्कि अधिकारी ही हर पंचायत और हर गांव में लोगों के घरों तक पहुंच प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब और वंचितों को उनका अधिकार दिलाने में अधिकारी अहम भूमिका निभाएंगे। इस नए कानून के बाद दफ्तरों के चक्कर काटने से झारखंड के लोगों को राहत मिल जाएगी।

मुख्यमंत्री शनिवार को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के मऊभंडार के ताम्र प्रतिभा मंच मैदान में झामुमो प्रत्याशी सोमेश सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि कई लोगों के जन्म प्रमाणपत्र और खतियान में त्रुटियों के बारे में जानकारी मिली है। चुनाव के बाद इसे दुरुस्त कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनसभा में भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड गठन के बाद भाजपा ने राज्य को बर्बाद करने में कोई कसर नही छोड़ा। इस पार्टी की सरकार ने एक-एक कर सभी सरकारी उद्योगों को बंद कर उसमें ताला लगवा दिया। उन्हें निजी क्षेत्रों के हाथों बेचकर राज्य की जनता को भुखमरी के कगार पर ला खड़ा किया। उन्होंने यह भी कहा कि हमने 2014 में भाजपा की सरकार को जड़ से हिलाना शुरू किया और 2019 में उसे उखाड़ कर फेंकते हुए झारखंड के गरीब को उनके अधिकार दिलाने का काम शुरू किया। उन्होंने घाटशिला विस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए सोमेश चंद्र सोरेन को जिताने की अपील की।

हेमंत ने कहा कि राज्य की जनता की तकलीफ हमारी तकलीफ है, उसे दूर करने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। जनसभा को परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा, उच्च शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार, सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी, ईचागढ़ की विधायक सबिता महतो, पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू समेत कई लोगों ने संबोधित किया।

