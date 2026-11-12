HEC के CMD-निदेशक के अधिकार जब्त, क्या है वजह
आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC), रांची के प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एचईसी के सीएमडी समेत सभी निदेशकों के वित्तीय समेत सभी अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है।
आर्थिक संकट से जूझ रहे हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन (HEC), रांची के प्रबंधन को बड़ा झटका लगा है। आपूर्तिकर्ता कंपनी का करीब सात करोड़ रुपये बकाया नहीं चुकाने के मामले में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने एचईसी के सीएमडी समेत सभी निदेशकों के वित्तीय समेत सभी अधिकार जब्त करने का आदेश दिया है।
कंपनी की वित्तीय गतिविधियों के संचालन के लिए प्रशासक (आईआरपी) नियुक्त किया गया है। बुधवार को प्रशासक एचईसी मुख्यालय पहुंचे और निदेशकों को एनसीएलटी का आदेश दिखाया। उन्होंने निदेशकों के साथ बैठक भी की। इसके बाद धुर्वा स्थित एसबीआई की शाखा पहुंचकर बैंक प्रबंधन को भी ट्रिब्यूनल के आदेश से अवगत कराया। इस कार्रवाई के बाद एचईसी के वित्तीय प्रबंधन की कमान अब प्रशासक के हाथों में चली गई है।
इसरो के लिए भी बनाई थी मशीन
जानकारी के अनुसार, एचईसी ने इसरो के लिए एक उपकरण का निर्माण और आपूर्ति की थी। उपकरण निर्माण के लिए हसन ब्रदर्स नामक कंपनी ने एचईसी को आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई थी। सामग्री की आपूर्ति के एवज में कंपनी का सात करोड़ रुपये बकाया हो गया था। कंपनी ने भुगतान के लिए एचईसी प्रबंधन को कई बार पत्र लिखा, लेकिन एचईसी ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद आपूर्तिकर्ता कंपनी ने एनसीएलटी का दरवाजा खटखटाया।
भेल के अधिकारी संभाल रहे एचईसी का प्रबंधन
एचईसी में वर्तमान में भेल के सीएमडी को एचईसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, कंपनी के चारों निदेशक भी भेल के अधिकारी हैं, जिन्हें प्रतिनियुक्ति पर एचईसी में पदस्थापित किया गया है। इस प्रकार एचईसी के शीर्ष प्रबंधन की जिम्मेदारी भेल के अधिकारियों के पास है। एनसीएलटी की कार्रवाई से इन अधिकारियों के एचईसी में वित्तीय निर्णय लेने के अधिकार प्रभावित हुए हैं।
बकाया भुगतान के संबंध में मांगा था जवाब
बताया जाता है कि एनसीएलटी ने मामले में एचईसी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने और बकाया भुगतान के संबंध में जवाब देने को कहा था। इसके बावजूद एचईसी की ओर से निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं किया गया। इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी के वित्तीय प्रबंधन में हस्तक्षेप किया। निदेशकों के वित्तीय अधिकार जब्त करने और प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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