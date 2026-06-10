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रांची में भारी उमस के बाद जमकर बरसे बदरा, झारखंड के 14 जिलों में था ऑरेंज अलर्ट

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Mausam Update: झारखंड की राजधानी रांची को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भारी उमस के बाद आज 10 जून को जोरदार बारिश हुई। इसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। मौसम विभाग ने राज्य के 14 जिलों में बारिश-आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था।

रांची में भारी उमस के बाद जमकर बरसे बदरा, झारखंड के 14 जिलों में था ऑरेंज अलर्ट

Jharkhand Mausam Update: झारखंड की राजधानी रांची को भीषण गर्मी से राहत मिली है। भारी उमस के बाद आज 10 जून को जोरदार बारिश हुई। इसके बाद लोगों ने राहत भरी सांस ली। मौसम विभाग ने झारखंड के 14 जिलों में दो दिन के लिए आंधी-बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। इसके साथ ही साथ मॉनसून प्रवेश के लिए अनुकूल स्थितियों के होने की भी बात कही गई है।

मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अगले 4-5 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के शेष भाग और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के कुछ और भागों, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ भागों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

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50-60 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान

मौसम विभाग के अनुसार, दोनों दिन राज्य में संताल के सभी छह जिलों समेत धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची और खूंटी में 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। शेष झारखंड में हवा की रफ्तार 40 से 50 किमी प्रतिघंटा रहने का अनुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश हुई।

सुबह में छाए बादल दोपहर में धूप से उमस

पिछले 24 घंटे के दौरान रांची समेत कई जिलों का मौसम गर्म रहा। सुबह में उमस की गर्मी काफी बढ़ गयी है। रांची का न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री दर्ज किया गया। यहां सुबह में बादल छाए रहे, लेकिन दोपहर में तेज धूप से उमस की गर्मी बढ़ गयी है। न्यूनतम पारा में पिछले 24 घंटे के दौरान इसमें तीन डिग्री की वृद्धि हुई। यहां का अधिकतम पारा 35.9 डिग्री रहा, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है।

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पलामू का पारा 41 पार कई जिलों में बारिश भी

पलामू का अधिकतम तापमान 40 डिग्री के पार 41.4 डिग्री दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब 29.6 डिग्री दर्ज किया गया। जमशेदपुर, चाईबासा आदि शहरों का न्यूनतम तापमान भी 28 से 29 डिग्री तक रहा। मौसम विभाग के अनुसार, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों तक एक निम्न दबाव का ट्रफ है। यूपी के पूर्वी हिस्से पर एक साईक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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