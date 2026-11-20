रांची में आज बारिश का येलो अलर्ट, तेज हवा के साथ वज्रपात की चेतावनी
झारखंड में चक्रवात अकवान का असर देखने को मिलेगा। आज झारखंड में बारिश की आशंका बनी हुई है। इस दौरान रांची में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवातीय तूफान ‘अकवान’ का रांची समेत राज्य के कई भागों में असर दिखने लगा है। गुरुवार शाम रांची में घने बादल छाए रहे और हल्की बारिश हुई। ‘अकवान’ के प्रभाव से शुक्रवार को रांची समेत आसपास के छह जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं, कोल्हान के तीनों जिलों समेत बोकारो और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अकवान की दिशा में परिवर्तन हुआ है। अब यह तूफान मध्य खाड़ी से पश्चिम उत्तर की ओर न होकर केवल उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। इससे झारखंड में तूफान का असर बढ़ जाएगा। ऐसे में पूरे राज्य में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश होने की आशंका है।
आज दोपहर में ओडिशा तट को पार करेगा ‘अकवान’
मौसम विज्ञानियों के अनुसार पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मौजूद भीषण चक्रवाती तूफान ‘अकवान’ तेजी से उत्तर की ओर बढ़ा है। गुरुवार सुबह यह नरसापुर (आंध्र प्रदेश) से लगभग 420 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व, कलिंगपट्टनम (आंध्र प्रदेश) से 400 किमी दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, गोपालपुर (ओडिशा) से 490 किमी दक्षिण, पुरी (ओडिशा) से 550 किमी दक्षिण में स्थित है। शुक्रवार दोपहर तक नरसपुर और पुरी के बीच (गोपालपुर के पूर्व के करीब) उत्तरी आंध्र प्रदेश, यनम और दक्षिणी ओडिशा के तटों को पार करने की संभावना है। इस दौरान हवा की अधिकतम गति 90-100 किमी प्रति घंटा रहने का अनुमान है। जो झोकों के साथ 110 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।
किसानों को दी गई सलाह
मौसम विभाग के कृषि परामर्श में अकवान के कारण होने वाली बारिश से किसानों से सचेत कर उन्हें सुझाव जारी किए है। इसमें खेत में पके फसलों को काटकर सुरक्षित स्थानों पर रखने का सुझाव जारी किया है। इसमें खेतों में बारिश से जमा अतिरिक्त पानी के निकासी करने की सलाह दी है। बारिश के दौरान सब्जियों के फसलों का कटाई और छिड़काव नहीं करने और बाद में उसमें होने वाली बीमारियों पर बारीकी से निगरानी करने का सुझाव दिया है।
इन जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश
रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि शुक्रवार के लिए रांची, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला व सिमडेगा में बारिश का यलो अलर्ट है। वहीं, शनिवार को संताल परगना के सभी जिलों समेत गिरिडीह और धनबाद में कहीं-कहीं भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया गया है। अकवान के प्रभाव से रांची समेत राज्य में शुक्रवार को कहीं-कहीं 40 से 50 किमी की रफ्तार से हवा चलने के साथ कुछे जगह वज्रपात की चेतावनी दी गई है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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