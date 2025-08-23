रांची में भारी बारिश का कहर! पानी-पानी हो गया पूरा इलाका; गिर गया ओवरब्रिज का स्लैब

रांची में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही अपडेट जारी करते हुए बताया था कि रांची समेत झारखंड के 14 जिलों में बारी बारिश होगी। अब कई इलाके जलमग्न हो गए हैं।

रांची भारी बारिश का दौर जारी है। यहां हो रही लगातार बारिश से नगड़ी प्रखंड क्षेत्र में व्यापक असर पड़ा है। कई इलाकों में भारी बारिश के कारण हाहाकार मचा हुआ है और पानी भी कई घरों में घुस गया है। नगड़ी के पिस्का में निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का किनारे का स्लैब तेज़ बारिश से गिरा गया है। स्लैब गिरने से फैले मलबे के कारण सुबह सात बजे से दस बजे तक तीन घंटे तक रांची गुमला एन एच जाम हो गया। काफी मशक्कत के बाद मलबे हटाकर एक तरफ से सड़क को अभी अभी चालू किया गया है।

इन इलाकों में हालात बदतर पिस्का रेलवे ओवरब्रिज और नगड़ी बैंक मुहल्ला, मिडिल स्कूल रोड में कई घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसा। टुंडूल रिंग रोड से विधानसभा जाने वाले मार्ग का पुलिया बहा, सड़क की जगह पूरा क्षेत्र पानी से भरा तालाब की तरह बन गया है। भारी बारिश के कारण यहां सड़कें भी बंद हो गई हैं। लोहरदगा रांची वाया बेडो एनएच पर लोहरदगा सेन्हा प्रखंड के बरही पुल के समीप गिरा विशालकाय पेड़, आवागन पूरी तरह से हुआ बाधित हो गया है।

रांची के इटकी में शुक्रवार की रात भारी वारिश से हरही गंगा धारा शिव मंदिर डूब गया। यहां के डोला से पोकलो टिकरा गांव के सड़क भी बह गई है। भारी बारिश के कारण दस घण्टे बिजली बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। कई इलाकों में मकान गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं।