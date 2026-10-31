पांच जिलों में भारी बारिश, रांची की 9 फ्लाइट रद्द; आज कैसा रहेगा मौसम
रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर शुक्रवार को भी कायम रहा। राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम की वजह से रांची एयरपोर्ट से जुड़े नौ विमान प्रभावित रहे। आज से राहत के आसार हैं।
रांची, धनबाद और जमशेदपुर समेत झारखंड के अधिकतर हिस्सों में चक्रवाती तूफान अर्नब का असर शुक्रवार को भी कायम रहा। राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम की वजह से रांची एयरपोर्ट से जुड़े नौ विमान प्रभावित रहे। सुबह घने कुहासे और कम दृश्यता के कारण इंडिगो के कोलकाता से आने-जाने वाले दो विमान रद्द रहे, जबकि दोपहर में एयर इंडिया एक्सप्रेस का दिल्ली-रांची विमान भी परिचालन कारणों से रद्द रहा। इसके अलावा पुणे, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद से आने वाली छह उड़ानें दो से चार घंटे विलंब से पहुंचीं। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा।
इन 5 जिलों में सबसे ज्यादा बारिश
मौसम केंद्र के अनुसार, लातेहार, सिमडेगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद समेत पांच जिलों में सर्वाधिक बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक 111.5 मिमी बारिश लातेहार में हुई, जबकि सिमडेगा के कुरडेग में 90.6 मिमी, पलामू में 75 मिमी, धालभूमगढ़ (कोल्हान) में 50 मिमी और चंदनकियारी में 46.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अर्नब तूफान अब कमजोर होकर छत्तीसगढ़ व पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर निम्न दबाव के रूप में स्थित है। इसके प्रभाव से आगामी तीन दिनों में राज्य के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी।
कहां कितना तापमान
धनबाद में शुक्रवार को दिनभर बादल छाए रहने के बाद शाम को झमाझम बारिश से निचले इलाकों में जलजमाव हो गया, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ। वहीं, कोल्हान क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के साथ ठंड का असर बना रहा। शुक्रवार को रांची का अधिकतम तापमान 25.4 और न्यूनतम 19.6 डिग्री, जमशेदपुर का अधिकतम 28.4 व न्यूनतम 21.8 डिग्री और धनबाद का अधिकतम 26 व न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
रांची में आज सुबह छाएगा कुहासा, पर बादल छंटेंगे
रांची समेत राज्य के दक्षिणी भागों में शनिवार को बादल छंटने की संभावना है, हालांकि सुबह के समय घना कुहासा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, संताल के साहिबगंज, गोड्डा और पाकुड़ जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी स्थित अंडमान सागर के ऊपर एक नया निम्न दबाव का सिस्टम भी विकसित हो रहा है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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