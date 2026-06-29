झारखंड में 30 जून से भारी बारिश का अनुमान, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानें लोकेशन
Jharkhand Weather: झारखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। कल 30 जून से राज्य के 9 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अनुमान है कि राज्य में भीषण वर्षा देखने को मिल सकती है। जानिए किन इलाकों में बारिश हो सकती है।
Jharkhand Weather: झारखंड में 30 जून से भारी बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 9 जिलों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक झारखंड के नौ जिलों - सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा- के लिए मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 8.30 बजे तक भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट (सतर्क रहने की चेतावनी) जारी किया गया है।
बुलेटिन के मुताबिक एक जुलाई की सुबह 8.30 बजे से दो जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक झारखंड के 18 ज़िलों में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक संभावित बारिश से झारखंड में औसत बारिश के आंकड़ों में अब तक दर्ज कमी कम होने की उम्मीद है। राज्य में एक जून से 29 जून के बीच 181.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 71.1 मिमी बारिश हुई है, जो 61 प्रतिशत कम है।
आईएमडी के मुताबिक कई जिलों में चिंताजनक कमी दर्ज की गई है, जैसे गढ़वा (99 प्रतिशत), साहेबगंज (99 प्रतिशत), पलामू (89 प्रतिशत), चतरा (86 प्रतिशत), कोडरमा (83 प्रतिशत), सरायकेला-खरसावां (80 प्रतिशत), और लोहरदगा 73 (प्रतिशत)।
झारखंड में मॉनसून 12 जून को पहुंचा, लेकिन सोमवार तक यह 24 में से 22 जिलों में पहुंच सका है। बुलेटिन के मुताबिक, ''अगले दो दिन झारखंड के बाकी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।'' लंबे समय से बारिश की कमी के कारण मिट्टी की नमी कम हो गई है और खेती तथा पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में राज्य भर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सक्रियता बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। आईएमडी ने पूरे झारखंड के लिए मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक आंधी-तूफान का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में जुलाई के पहले सप्ताह में आम तौर पर बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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