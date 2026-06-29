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झारखंड में 30 जून से भारी बारिश का अनुमान, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानें लोकेशन

Ratan Gupta भाषा, रांची
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Jharkhand Weather: झारखंड में मॉनसून दस्तक दे चुका है। कल 30 जून से राज्य के 9 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अनुमान है कि राज्य में भीषण वर्षा देखने को मिल सकती है। जानिए किन इलाकों में बारिश हो सकती है।

झारखंड में 30 जून से भारी बारिश का अनुमान, 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी, जानें लोकेशन

Jharkhand Weather: झारखंड में 30 जून से भारी बारिश होने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 9 जिलों के लिए इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। आईएमडी द्वारा सोमवार को जारी बुलेटिन के मुताबिक झारखंड के नौ जिलों - सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, धनबाद और जामताड़ा- के लिए मंगलवार सुबह 8.30 बजे से बुधवार सुबह 8.30 बजे तक भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट (सतर्क रहने की चेतावनी) जारी किया गया है।

बुलेटिन के मुताबिक एक जुलाई की सुबह 8.30 बजे से दो जुलाई की सुबह 8.30 बजे तक झारखंड के 18 ज़िलों में भारी बारिश का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक संभावित बारिश से झारखंड में औसत बारिश के आंकड़ों में अब तक दर्ज कमी कम होने की उम्मीद है। राज्य में एक जून से 29 जून के बीच 181.4 मिमी की सामान्य बारिश के मुकाबले 71.1 मिमी बारिश हुई है, जो 61 प्रतिशत कम है।

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आईएमडी के मुताबिक कई जिलों में चिंताजनक कमी दर्ज की गई है, जैसे गढ़वा (99 प्रतिशत), साहेबगंज (99 प्रतिशत), पलामू (89 प्रतिशत), चतरा (86 प्रतिशत), कोडरमा (83 प्रतिशत), सरायकेला-खरसावां (80 प्रतिशत), और लोहरदगा 73 (प्रतिशत)।

झारखंड में मॉनसून 12 जून को पहुंचा, लेकिन सोमवार तक यह 24 में से 22 जिलों में पहुंच सका है। बुलेटिन के मुताबिक, ''अगले दो दिन झारखंड के बाकी हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।'' लंबे समय से बारिश की कमी के कारण मिट्टी की नमी कम हो गई है और खेती तथा पानी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

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मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में राज्य भर में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की सक्रियता बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। आईएमडी ने पूरे झारखंड के लिए मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक आंधी-तूफान का 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। अधिकारी ने बताया कि राज्य में जुलाई के पहले सप्ताह में आम तौर पर बादल छाए रहने और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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