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झारखंड के इन 9 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 60 की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

Mohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड का मौसम बुधवार को पूरी तरह बदल गया। रांची समेत करीब 14 जिलों में झमाझम बारिश हुई। इस दौरान तेज हवाओं और बारिश के कारण तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में फिर बारिश और तूफानी हवाओं का अलर्ट जारी किया है।

झारखंड के इन 9 जिलों में होगी झमाझम बारिश, 60 की रफ्तार से तूफानी हवाएं भी चलेंगी; IMD का अलर्ट

Jharkhand Mausam: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रांची और आसपास के क्षेत्रों में बुधवार शाम को आंधी के साथ हुई बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत दी। इस मौसमी बदलाव के चलते तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शाम में जहां पारा 28 डिग्री के पास रहा, वहीं रात 8 बजे यह गिरकर 22 डिग्री तक पहुंच गया। बुधवार को मुख्य रूप से बिरसा चौक, हिनू और डोरंडा क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई। आइए जानते हैं अगले तीन दिन तक पूरे झारखंड का मौसम कैसा रहेगा।

रांची में गुरुवार से अगले तीन दिन तक गरज के साथ बारिश और 50 से 60 किमी प्रतिघंटे की गति से हवा चलने और कुछ जगह ठनका की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले चार दिनों के दौरान तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की कमी आ सकती है। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहने की संभावना है।

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इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राज्य के नौ जिलों में देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद और गिरिडीह में 11 से 14 जून तक कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। गुरुवार से शनिवार तक राज्य के संताल के सभी जिलों समेत बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद, रांची, रामगढ़, खूंटी में आंधी व गरज के साथ कहीं-कहीं वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। हवा की रफ्तार 50 से 60 किमी प्रति घंटा रह सकती है। शेष जिलों में यह रफ्तार 40 से 50 किमी होगी।

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क्या बोले मौसम वैज्ञानिक

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, राज्य के अधिकांश जगहों पर लगातार तीन दिन बारिश होने की स्थिति में मानसून प्रवेश के लिए अनुकूल होगा। इस बार भी संताल से होकर मानसून प्रवेश करने की संभावना बन रही है। उनके मुताबिक मानसून अगले तीन से चार दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावना है। रांची के मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि रांची समेत राज्य के संताल परगना समेत कई जिलों में आंधी व गरज के साथ कहीं-कहीं भारी बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। 11 से 14 जून तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गयी है।

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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