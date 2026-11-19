झारखंड में दिखेगा तूफान 'अकवान' का असर, इन 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका
झारखंड में तूफान अकवान का असर दिखेगा। इस दौरान करीब 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने इन जिलों में अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather: झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय तूफान 'अकवान' के चलते झारखंड के मौसम में एक बार फिर बदलाव दिख सकता है। तूफान के कारण रांची समेत राज्य के 11 जिलों में 19 से 22 नवंबर के बीच तीन दिन बारिश होने की आशंका है। 40 से 50 किमी की गति से हवा भी चल सकती है। आइए जानते हैं पूरे झारखंड के मौसम का हाल।
इन जिलों में 50 किमी की गति से चलेगी हवा
रांची, लोहरदगा, बोकारो, धनबाद, खूंटी, गुमला, लातेहार, सिमडेगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने की आशंका जताते हुए अलर्ट जारी की गई है। इन जिलों में कहीं-कहीं 40 से 50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा बहा भी चल सकती है।
कल आंध्र और ओडिशा तट को पार करेगा चक्रवात
मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के मध्य हिस्से के दक्षिण भाग पर स्थित है। यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को दोपहर तक यह गंभीर चक्रवाती तूफान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम और पूरी तट को पार करेगा।
न्यूनतम पारा चार और अधिकतम दो डिग्री तक गिरा
मौसम विभाग के अनुसार रांची में दिन के दौरान आकाश में बादल छाए रहने के कारण दिन के तापमान में दो से चार डिग्री की कमी आई है। रांची में पिछले 24 घंटों के दौरान यहां के अधिकतम तापमान में दो से और न्यूनतम तापमान में चार डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। रांची का अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां के न्यूनतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान चार डिग्री की अधिक गिरावट रही। कोडरमा का अधिकतम पारा राज्यभर में सबसे अधिक 31.3 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम वैज्ञानिक बोले- गंभीर रूप ले चुका है तूफान
रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चक्रवाती तूफान 'अकवान' विस्तारित होकर गंभीर रूप ले चुका है। यह मध्य खाड़ी से आंध्र व ओडिशा के तट की ओर बढ़ रहा है। शुक्रवार को दोपहर में इसके तट को पार करने की संभावना है। इससे झारखंड में मौसम बदलेगा। 19 से 21 तक राज्य के विभिन्न हिस्सों समेत कहीं-कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है।
खरीफ फसल हो सकती है खराब
'अकवान' का असर खरीफ की फसल पर भी पड़ने की आशंका है। राज्य में खरीफ की फसल तैयार है। बारिश होने के साथ हवा चलने पर फसलों के गिरने की आशंका है। ऐसा हुआ तो राज्य के विभिन्न भागों में फसलों के साथ खेत में लगी सब्जियों की पैदावार को नुकसान होगा।
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