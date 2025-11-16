Hindi Newsझारखंड न्यूज़heavy accident in gumla 2 dead in tractor bike collision
गुमला में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत
Sun, 16 Nov 2025 11:27 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
झारखंड के गुमला जिले में शनिवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह दुर्घटना शाम को डुमरी इलाके में बासा नदी पुल के पास हुई।
इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान रूपेश एक्का (28) और लुइस मिंज (65) के रूप में हुई है। डुमरी पुलिस थाने के प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुमला के सदर अस्पताल भेज दिया गया है।
