Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़heavy accident in gumla 2 dead in tractor bike collision
गुमला में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत

गुमला में दर्दनाक हादसा! बाइक-ट्रैक्टर की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत

संक्षेप: झारखंड के गुमला जिले में शनिवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह दुर्घटना शाम को डुमरी इलाके में बासा नदी पुल के पास हुई है।

Sun, 16 Nov 2025 11:27 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गुमला
share Share
Follow Us on

झारखंड के गुमला जिले में शनिवार को दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां एक बाइक और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। यह दुर्घटना शाम को डुमरी इलाके में बासा नदी पुल के पास हुई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस घटना में जान गंवाने वालों की पहचान रूपेश एक्का (28) और लुइस मिंज (65) के रूप में हुई है। डुमरी पुलिस थाने के प्रभारी शशि प्रकाश ने बताया कि तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने दो घायलों को मृत घोषित कर दिया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए गुमला के सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।