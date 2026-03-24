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झारखंड राज्यसभा चुनाव में पहुंची बिहार-असम समीकरण की तपिश, भाजपा की दावेदारी मजबूत

Mar 24, 2026 07:37 pm ISTSourabh Jain वार्ता, रांची, झारखंड
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सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झामुमो अपनी दोनों सीटों पर दावा ठोंकेगा या कांग्रेस को एक सीट देकर गठबंधन धर्म निभाएगा। झामुमो के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी ताकत के अनुरूप दोनों दांव लगाएगी।

झारखंड राज्यसभा चुनाव में पहुंची बिहार-असम समीकरण की तपिश, भाजपा की दावेदारी मजबूत

झारखंड में होने वाले राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले चुनाव में बिहार और असम के सियासी समीकरण की तपिश साफ नजर आ रही है। ऐसे में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर आई दरार का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर सकती है। हालांकि संख्या बल के हिसाब से झारखंड विधानसभा में महागठबंधन अब भी मजबूत स्थित में नजर आ रहा है। असम विधानसभा चुनाव में झामुमो के द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा के बाद झामुमो-कांग्रेस के बीच खटपट की स्थित देखने को मिली। अब यही भाजपा के लिए सुनहरा अवसर बन सकता है।

राज्यसभा चुनाव में बन रहे चार प्रमुख समीकरण निम्म हैं...

पहला विकल्प- झामुमो के 2, कांग्रेस और भाजपा के 1-1 उम्मीदवार उसमें से झामुमो की एक सीट पक्की, दूसरी पर कड़ा मुकाबला।

दूसरा विकल्प- झामुमो, कांग्रेस और भाजपा के 1-1 उम्मीदवार, उसमें झामुमो की जीत तय; गठबंधन एकजुट रहा तो कांग्रेस, वरना भाजपा।

तीसरा विकल्प- झामुमो के 2 और भाजपा का 1 उम्मीदवार, उसमें से झामुमो की पहली सीट पक्की; एकजुटता रही तो दूसरी भी झामुमो, अन्यथा भाजपा।

चौथा विकल्प- झामुमो और भाजपा का 1-1 उम्मीदवार, उसमें से दोनों निर्विरोध चुने जाएंगे।

सीटों के गणित की बात करें झारखंड में एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए 28 विधायकों का समर्थन जरूरी है।

महागठबंधन (कुल 56 विधायक): झामुमो (34), कांग्रेस (16), राजद (4), माले (2)। संख्या के लिहाज से दोनों सीटें आसानी से जीत सकते हैं।

एनडीए (कुल 24 विधायक): भाजपा (21), आजसू (1), जदयू (1), लोजपा (1)। भाजपा को एक सीट के लिए मात्र 4 अतिरिक्त वोट चाहिए, अन्य: JLKM (1)

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झामुमो ने अबतक नहीं खोले अपने पत्ते

सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या झामुमो अपनी दोनों सीटों पर दावा ठोंकेगा या कांग्रेस को एक सीट देकर गठबंधन धर्म निभाएगा। झामुमो के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी ताकत के अनुरूप दोनों दांव लगाएगी।

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भाजपा कर रही अपनी जीत का दावा

उधर, भाजपा प्रवक्ता ने दावा किया, 'चुनावी गणित हमारे पक्ष में है। पार्टी निश्चित रूप से उम्मीदवार उतारेगी।' वहीं बिहार और असम के सियासी रंग के कारण यह चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन चुका है। क्या महागठबंधन टूटेगा या भाजपा को फायदा मिलेगा-यह आने वाले दिनों में साफ होगा।

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लेखक के बारे में

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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