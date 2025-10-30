259 में से 3 डोनर HIV पॉजिटिव, एक के परिवार के पांच सदस्य संक्रमित मिले; स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा खुलासा

संक्षेप: अंसारी ने आगे कहा, 'अगर कोई दोषी पाया गया तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हमने अभी कुछ दोषी अधिकारियों को निलंबित किया है और अगर कोई अनियमितता पाई गई तो हम उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे।'

झारखंड के रांची और चाईबासा में बच्चों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के मामले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने गुरुवार को बताया कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा ब्लड बैंक के तीन रक्तदाता HIV संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 259 ब्लड डोनर्स में से एक डोनर परिवार के पांच सदस्य भी HIV से प्रभावित मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बारे में जांच जारी है और उसके पूरे होने के बाद ही हम सटीक स्थिति बता पाएंगे। मंत्री ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, यह तुरंत पुष्टि करना मुश्किल है कि बच्चों में HIV संक्रमण ब्लड बैंक द्वारा दिए गए रक्त के कारण हुआ था या किसी और जरिए से वे संक्रमित हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इस बारे में जानकारी देते हुए अंसानी ने कहा कि साल 2023 से 2025 के बीच चाईबासा ब्लड बैंक में कुल 259 लोगों ने रक्तदान किया और प्रशासन प्रत्येक रक्तदाता से फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने कहा, '259 रक्तदाताओं में से, हम 44 रक्तदाताओं से संपर्क कर पाए और उनमें से तीन जांच के बाद HIV संक्रमित पाए गए। इसके अलावा, एक रक्तदाता परिवार के पांच सदस्य भी HIV से प्रभावित मिले।'

मंत्री ने यह बात पिछले सप्ताह थैलेसीमिया से मामूली रूप से पीड़ित पांच रोगियों में HIV संक्रमण की पुष्टि होने के बाद ब्लड बैंक का निरीक्षण करने के बाद कही। दरअसल थैलेसीमिया से पीड़ित इन्हीं मरीजों में से एक के परिजनों ने चाईबासा ब्लड बैंक पर HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का आरोप लगाया था।

इरफान अंसारी ने कहा कि, 'जांच पूरी होने के बाद ही हम सटीक स्थिति बता पाएंगे, जिसमें कम से कम चार हफ्ते लगने की संभावना है।' उन्होंने कहा कि फिलहाल हम यह पुष्टि कर रहे हैं कि पीड़ितों ने उस ब्लड बैंक से रक्त लिया था या कहीं और से। मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया है और राज्य भर के प्रत्येक ब्लड बैंक का ऑडिट कराने का आदेश दिया है ताकि किसी भी तरह की कमी का पता लगाया जा सके।

अंसारी ने आगे कहा, 'अगर कोई दोषी पाया गया तो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हमने अभी कुछ दोषी अधिकारियों को निलंबित किया है और अगर कोई अनियमितता पाई गई तो हम उन्हें गिरफ्तार भी करेंगे।' बता दें कि थैलेसीमिया के पांच मरीजों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला सिविल सर्जन समेत पांच लोगों को निलंबित किया गया है और मंत्री इसी कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे।