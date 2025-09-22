HDFC Bank robbed in broad daylight, criminals fled with gold and cash worth over Rs 2 crore. HDFC बैंक में दिन-दहाड़े डाका, 2 करोड़ से अधिक का सोना-कैश लूटकर फुरार हुए बदमाश, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Ratan Gupta हिन्दुस्तान टीम, देवघरMon, 22 Sep 2025 03:55 PM
झारखंड के देवघर से HDFC बैंक से करीब 2 करोड़ से अधिक का सोना और कैश लूटने की खबर सामने आई है। लूट की वारदात को दिनदहाड़े अंजाम दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, 3 बाइक पर सवार होकर 6-7 बदमाश आए और ग्राहकों और बैक कर्मचारियों को बंदी बना लिया। मारपीट और बंदूक की नोक पर तिजोरी तोड़कर कैश और सोना लेकर फरार हो गए।

घटना जिले के मधुपुर के राजबाड़ी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक की शाखा में घटी है। यह बैंक शाखा आरपीएफ बैरक के ठीक सामने है। लोगों ने बताया कि डकैत दोपहर करीब पौने एक बजे आए। बदमाशों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए हेलमेट और बुर्का पहन रखा था। बदमाशों ने डराते-धमकाते हुए कुछ ग्राहकों और कर्मचारियों से मारपीट भी की। बैंक में मौजूद ग्राहकों, कर्मियों व अधिकारियों को बंधक बनाते हुए उनके हाथ टेप से बांध दिए थे। इसके बाद कैश काउंटर से करीबन 75 लाख रुपए के अलावा बैंक में मौजूद ग्राहकों से भी लूटपाट की।

चेस्ट में रखा सारा कैश लॉक तोड़कर तीन बैग में भरा, गोल्ड रूम में तिजोरी तोड़कर सारा सोना भी लूट लिया। गोल्ड सेमत करीब 2 करोड़ के डाका का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि लूट की राशि और सोने का आकलन बैंक प्रबंधन की ओर से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक करीब 1.20 बजे सारे बदमाश लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए।

लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद तीन बाइक पर सवार सभी अपराधी आसानी से बैंक से बाहर निकल कर अलग-अलग दिशाओं में भाग निकलने में सफल रहे। उधर, घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन में जुट गई है। पुलिस बैंक और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज खंगाल रही है, ताकि बदमाशों की पहचान हो सके।