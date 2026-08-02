Hazaribagh News: योग पर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न
Hazaribagh News: हजारीबाग में पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम एवं परिचर्चा में कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्था के उत्थान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लेना था, जिससे भविष्य में बेहतर कार्य किया जा सके।
Hazaribagh News: हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम, ग्राम कोंय, पंचायत जिनगा,दारू में रविवार प्रातः पांच से छह तक बजे तक योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद संस्था के उत्थान के लिए परिचर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक दिनेश खंडेलवाल, प्रधान संरक्षक बटेश्वर मेहता, भोला सिंह, भवन निर्माण समिति के प्रभारी नारायण, प्रबंधक सह योग आचार्य सत्येंद्र कुमार दीपक, रामधानी प्रसाद कुशवाहा कोषाध्यक्ष, शिक्षा प्रभारी नंदकिशोर सिंह, मीडिया पर भारी सुकेश कुमार सिंह, युवा योग प्रभारी अनिल कुमार, युवा संगठन प्रभारी रंजीत कुमार बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए जिस पर कार्य करना है जिससे संस्था का उत्थान हो सके।
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