Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Hazaribagh News: योग पर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
Follow us on Google News
share

Hazaribagh News: हजारीबाग में पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम द्वारा आयोजित योग कार्यक्रम एवं परिचर्चा में कई प्रमुख लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संस्था के उत्थान के लिए विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लेना था, जिससे भविष्य में बेहतर कार्य किया जा सके।

Hazaribagh News: योग पर परिचर्चा कार्यक्रम संपन्न

Hazaribagh News: हजारीबाग, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। पतंजलि यमुनी यशोदा नारायण योग आश्रम, ग्राम कोंय, पंचायत जिनगा,दारू में रविवार प्रातः पांच से छह तक बजे तक योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके बाद संस्था के उत्थान के लिए परिचर्चा की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक दिनेश खंडेलवाल, प्रधान संरक्षक बटेश्वर मेहता, भोला सिंह, भवन निर्माण समिति के प्रभारी नारायण, प्रबंधक सह योग आचार्य सत्येंद्र कुमार दीपक, रामधानी प्रसाद कुशवाहा कोषाध्यक्ष, शिक्षा प्रभारी नंदकिशोर सिंह, मीडिया पर भारी सुकेश कुमार सिंह, युवा योग प्रभारी अनिल कुमार, युवा संगठन प्रभारी रंजीत कुमार बैठक में उपस्थित हुए। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर निर्णय लिए गए जिस पर कार्य करना है जिससे संस्था का उत्थान हो सके।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hazaribagh Latest News Hazaribagh News Patanjali

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।