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Hazaribagh News: आरोग्यम अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग के एचज़ेडबी आरोग्यम कुणाल अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर निःशुल्क जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं और नवप्रसूता माताओं को स्तनपान, शिशु पोषण और मातृ स्वास्थ्य के विषय में जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए।

Hazaribagh News: आरोग्यम अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह पर जागरूकता कार्यक्रम

Hazaribagh News: हजारीबाग,नगर प्रतिनिधि। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इमली कोठी स्थित एचज़ेडबी आरोग्यम कुणाल महिला एवं शिशु अस्पताल में निःशुल्क जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं, नवप्रसूता माताओं और उनके परिजनों को स्तनपान के महत्व, शिशु पोषण और मातृ स्वास्थ्य की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में प्रश्नोत्तरी, खेल प्रतियोगिताएं और विशेषज्ञों की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रहीं। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार भी दिए गए। अस्पताल के निदेशक हर्ष अजमेरा ने कहा कि मां का दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित और संपूर्ण आहार है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने जन्म के तुरंत बाद शिशु को कोलोस्ट्रम पिलाने तथा पहले छह माह तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी।

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अस्पताल की प्रशासक जया सिंह ने कहा कि स्तनपान मां और शिशु के बीच स्नेह, विश्वास और स्वस्थ भविष्य की मजबूत कड़ी है। कार्यक्रम में निःशुल्क परामर्श, पोषण चार्ट और देखभाल किट भी वितरित किए गए।

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