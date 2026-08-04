Hazaribagh News: बीएलओ और सुपरवाइजर को दिया गया प्रशिक्षण
Hazaribagh News: पदमा में, बीडीओ निधि रजवार की अध्यक्षता में बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूरे करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य 5 अगस्त से शुरू होगा। युवाओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया कैंपेन चलाने की भी सलाह दी गई।
Hazaribagh News: पदमा, प्रतिनिधि। मंगलवार को प्रखण्ड मुख्यालय में पदमा बीडीओ निधि रजवार की अध्यक्षता में प्रखंड के सभी बीएलओ और सुपरवाइजरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां बीडीओ ने बताया कि एक अक्तूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने का कार्य पांच अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र मतदाताओं को मताधिकार से जोड़ना है।पदमा बीडीओ ने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में जाकर नए मतदाताओं को चिन्हित करें और उनका नाम फॉर्म-6 के माध्यम से जुड़वाना सुनिश्चित करें। साथ ही सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर युवाओं को जागरूक करने के लिए भी कहा गया ताकि वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकें ।
बैठक में यह भी बताया गया कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल सभी मतदान केंद्रों पर प्रकाशित किया जाएगा। मतदाता वहां जाकर अपना नाम जांच और सत्यापित कर सकेंगे। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर उसी समय सुधार का आवेदन दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण में सभी बीएलओ और सुपरवाइजरो को आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए।
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