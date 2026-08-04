Hazaribagh News: चलकुशा प्रखंड मुख्यालय में मतपत्र दावा और आपत्ति को लेकर बैठक आयोजित
Hazaribagh News: चलकुशा में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी बूथ लेवल कर्मियों को मतदाता सूची के अद्यतन और नए मतदाताओं के पंजीकरण के बारे में सूचित किया गया। बीडीओ अमृता सिंह ने सभी कर्मियों को समयबद्ध कार्य करने का निर्देश दिया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मियों को सम्मानित भी किया गया।
Hazaribagh News: चलकुशा प्रतिनिधि प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को सभी बूथ लेवल कर्मियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी अमृता सिंह ने की जबकि संचालन बीएलओ सुपरवाइजर राजबली कुशवाहा एवं कंप्यूटर ऑपरेटर अजय द्विवेदी ने किया। बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची के अद्यतन नए मतदाताओं के पंजीकरण, फॉर्म-6 एवं फॉर्म-8 के निष्पादन तथा आगामी दावा एवं आपत्ति कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। बीडीओ ने सभी बीएलओ को समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से कार्य निष्पादित करने का निर्देश देते हुए कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है।
उन्होंने सभी पात्र नागरिकों का शत-प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक घर तक पहुंचकर अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ सुपरवाइजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक के अंत में सभी बीएलओ ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए शत-प्रतिशत पात्र मतदाताओं का पंजीकरण सुनिश्चित करने तथा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया।
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