Hazaribagh News: गोसाई बलिया से खरांटी तक नाली जाम, सड़क पर बह रहा गंदा पानी

Hazaribagh News: बड़कागांव में ग्रामीणों ने जर्जर नाली और सड़क की समस्या को लेकर प्रशासन से नई नाली और सड़क निर्माण कराने की मांग की है। गंदे पानी के कारण सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। बरसात में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है।

Hazaribagh News: बड़कागांव, प्रतिनिधि। चौपदार बलिया पंचायत स्थित गोसाई बलिया से खरांटी गांव तक काली मंदिर से लेकर गोंसाई बलिया दुर्गा मंडप तक करीब 300 मीटर लंबी नाली जर्जर होने और भर जाने से गंदा पानी सड़क पर बह रहा है। लगातार जलजमाव के कारण सड़क भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे ग्रामीणों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने नई नाली के साथ-साथ सड़क निर्माण की भी मांग की है।

ग्रामीणों की समस्या ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जमा गंदे पानी से पैदल चलना कठिन हो गया है। दोपहिया और चारपहिया वाहन गुजरने पर गंदा पानी राहगीरों और घरों के बाहर बैठे लोगों पर पड़ जाने से तू -तू मैं- मैं भी हो जा रही है। वहीं बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है तथा दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है।

प्रशासन से अपील ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय जनप्रतिनिधि विकास के बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वर्षों से नाली और सड़क की समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से अविलंब नई नाली और जर्जर सड़क का निर्माण कराने की मांग की है, ताकि जलजमाव से लोगों को राहत मिल सके और आवागमन सुगम हो। मांग करने वालों में अरविंद गिरि, गुरुदयाल प्रजापति, उमेश प्रजापति, विनय साव,सुरेश प्रसाद दांगी, विजय यादव, सुमन गिरि, कुलदीप वर्मा सहित दर्जनों ग्रामीण शामिल हैं।