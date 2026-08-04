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Hazaribagh News: बरही चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर जिला प्रशासन और झामुमो कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: बरही चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर जिला प्रशासन और झामुमो कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

Hazaribagh News: बरही चौक पर दिशोम गुरु शिबू सोरेन की तस्वीर पर जिला प्रशासन और झामुमो कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण

Hazaribagh News: बरही, प्रतिनिधि। पद्य भूषण दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन की पहली पुण्यतिथि पर बरही चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, उपविकास आयुक्त रिया सिंह, झामुमो के जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया समेत झामुमो के नेताओं ने दिशोम गुरु की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं आम लोग शामिल थे। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने झारखंड की पहचान, आदिवासी-मूलवासी समाज के अधिकारों तथा राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका योगदान सदैव प्रेरणादायी रहेगा। बरही चौक के नामकरण के संबंध में कहा कि बरही चौक का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक किए जाने का प्रस्ताव जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है。

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श्रद्धांजलि सभा में नेता शामिल हुए

पुलिस अधीक्षक अमन कुमार एवं उपविकास आयुक्त रिया सिंह ने भी दिशोम गुरु की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। झामुमो के जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया ने दिशोम गुरु शिबू सोरेन के संघर्षपूर्ण जीवन, सामाजिक न्याय एवं झारखंड के निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया, झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष प्रो जानकी यादव, झामुमो नेता बिनोद विश्वकर्मा, केंद्रीय सदस्य विकास राणा, जिला प्रवक्ता कुणाल यादव, केंद्रीय सदस्य यासीन खान, जिला सचिव नीलकंठ महतो, इजहार अंसारी, मोहम्मद यासीन खान, वरिष्ठ नेता मनोहर राम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष देवानंद प्रसाद, जेएमएम नेता मो. ताबिश, बिरेन्द्र राणा, मो. नाजिर, संजय रविदास, मनोज केशरी, रमेश पासवान, गयूर अली, पंसस मो. सागिर, अधिवक्ता पारस शरण देव, फलतान खान, चौपारण प्रखंड अध्यक्ष उज्ज्वल सिंह, पदमा प्रखंड अध्यक्ष नजीर अहमद, संजय गुप्ता, निसार अहमद, सुखदेव यादव, मोहम्मद इजहार, मोहम्मद मनोवर, मोहम्मद असगर, गोविंद भगत, जगदीश सिंह, रमेश पासवान, संजय पासवान, धर्मेंद्र ठाकुर, इंद्र मल्हार, मो मेहताब, मो तौकीर, जियायुल, मो. इजहार, करन कुमार, अंकु सिंह सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल थे।

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सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अनुमंडल प्रशासन सतर्क था। एसडीओ जोहन टुडू, एसडीपीओ राधाप्रेम किशोर, बीडीओ जयपाल महतो, सीओ चंद्रशेखर कुणाल, पुनि सह थाना प्रभारी विनोद कुमार, चौपारण थाना प्रभारी पंकज कुमार, बरकट्ठा थाना प्रभारी आशीष भगत, पदमा थाना प्रभारी श्रवण कुमार, एसआई संतोष सिंह, हरेंद्र सिंह, सुशील कुमार, सुमित कुमार, सौरभ कुमार, राजबल्लभ यादव समेत दंडाधिकारी व पुलिस पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद थे।

सामान्य प्रश्न

बरही चौक का नामकरण किसका प्रस्ताव है?
बरही चौक का नामकरण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक किए जाने का प्रस्ताव जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से पारित हो चुका है।
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