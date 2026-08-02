Hazaribagh News: जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे राज्यसभा सांसद समीर उरांव
Hazaribagh News: हजारीबाग में 17 से 24 अगस्त तक होने वाले जनजातीय गौरव उत्सव का समापन समारोह भाजपा सांसद समीर उरांव की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति से होगा। उन्होंने आयोजन को प्रेरणादायक बताया जबकि उद्घाटन समारोह में व्यस्तता के कारण नहीं आ सकेंगे। यह झारखंडवासियों के लिए गर्व का विषय है।
Hazaribagh News: हजारीबाग, निज प्रतिनिधि। 17 से 24 अगस्त तक हजारीबाग में आयोजित होने वाले जनजातीय गौरव उत्सव के समापन समारोह में राज्यसभा सांसद सह भाजपा अनुसूचित जनजाति (एसटी) मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव मुख्य अतिथि होंगे । इसके लिए गौरव उत्सव कार्यक्रम के प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर सावंत ने दी । उन्होंने बताया कि गौरव उत्सव कार्यक्रम के शिष्टाचार भेंट कर उन्हें कार्यक्रम का औपचारिक निमंत्रण दिया गया। इस दौरान उन्हें आयोजन की रूपरेखा और विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी भी दी गई।समीर उरांव ने आयोजन की सराहना करते हुए इसे जनजातीय समाज के लिए प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण पहल बताया।उन्होंने पूर्व निर्धारित व्यस्तताओं के कारण 17 अगस्त को होने वाले उदघाटन समारोह में शामिल होने में असमर्थता जताई, लेकिन 24 अगस्त को आयोजित समापन समारोह में दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति प्रदान की।आयोजकों
ने इसे झारखंडवासियों, जनजातीय समाज और आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए गौरव और हर्ष का विषय बताया।यह शिष्टाचार भेंट बिरसा मुंडा जनकल्याण प्रचार अभियान के राष्ट्रीय अभियान प्रमुख राजमनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामकिशोर सावंत औल हजारीबाग जिला अध्यक्ष बलदेव के नेतृत्व में संपन्न हुई।
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