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Hazaribagh News: पैराडाइज रिसोर्ट में विश्व आदिवासी दिवस पर देखने को मिला अदभुत संगम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हजारीबाग
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Hazaribagh News: हजारीबाग में विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी संस्कृति का अद्भुत महोत्सव मनाया गया। पैराडाइज रिसॉर्ट में हुए इस समारोह में कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य, गीत और लोक धुनों के साथ अपनी संस्कृति का प्रदर्शन किया। इस आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा गया।

Hazaribagh News: पैराडाइज रिसोर्ट में विश्व आदिवासी दिवस पर देखने को मिला अदभुत संगम

Hazaribagh News: हजारीबाग। जिला प्रतिनिधि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को जिले में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोक विरासत का अद्भुत संगम देखने को मिला। जिला प्रशासन की ओर से पैराडाइज रिसॉर्ट में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया। ढोल-मांदर की थाप, पारंपरिक लोकगीतों की मधुर धुन और आदिवासी झूमर की मनमोहक प्रस्तुति से महोत्सव का पूरा परिसर जीवंत हो उठा। पारंपरिक वेशभूषा में सजे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से ऐसा समां बांधा कि दर्शक भी देर तक झूमते नजर आए। कार्यक्रम का शुभारंभ डीडीसी रिया सिंह एवं सदर एसडीओ आदित्य पांडेय ने संयुक्त रूप से किया। इसके बाद मंच पर एक के बाद एक पारंपरिक गीत-संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां शुरू हुईं। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति के माध्यम से आदिवासी समाज की जीवनशैली, परंपरा, प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध और सांस्कृतिक विरासत की खूबसूरत झलक पेश की。

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मांदर की थाप पर थिरके कदम, झूमर ने बांधा समां

महोत्सव में कलाकारों ने ढोल और मांदर की गूंज के बीच सामूहिक झूमर प्रस्तुत किया। पारंपरिक नृत्य की मनमोहक शैली से कलाकारों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पारंपरिक वेशभूषा में कलाकारों की सजीव प्रस्तुति ने महोत्सव की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। रंग-बिरंगे पारंपरिक परिधान, लोक वाद्य यंत्र और सामूहिक नृत्य ने जिले की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को मंच पर जीवंत कर दिया।

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प्रदर्शनी में दिखी आदिवासी जीवन की झलक

महोत्सव में आदिवासी समाज की कला, जीवनशैली और परंपराओं को समझने का अवसर भी लोगों को मिला। परिसर में जन जागरण केंद्र की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में आदिवासी जीवन, कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी विभिन्न सामग्रियों को प्रदर्शित किया गया था। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और आदिवासी जीवन एवं विरासत से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

नई पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने का प्रयास

आयोजकों ने कहा कि आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ना है। बदलते समय में आधुनिकता के साथ कदमताल करते हुए अपनी लोकभाषा, लोकगीत, नृत्य, परंपरागत कला और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखना बेहद जरूरी है। पैराडाइज रिसॉर्ट रविवार को आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया। लोकगीतों की मिठास, झूमर की लय और मांदर की गूंज ने विश्व आदिवासी दिवस को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि इस तरह के आयोजन समाज की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत से परिचित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

फोटो- आदिवासी 2 मंच पर नृत्य करते कलाकार।

सामान्य प्रश्न

आदिवासी महोत्सव कब मनाया गया?
विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रविवार को आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया।
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